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Болельщики назвали фигуристок Тутберидзе пенсионерками

News.ru
12 часов назад
После выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира-2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.
Фигуристок Тутберидзе сравнили с пенсионерками
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В ролике показано, как в подтрибунном помещении Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых под игру на скрипке в исполнении Елизаветы Турсынбаевой выполняют различные телодвижения. Общая картина выглядела так, будто у спортсменок скрипят суставы.
Фанаты шутку оценили.
Ранее сообщалось, что другая ученица Этери Тутберидзе Алёна Косторная восстановила тройной аксель, исполнив трюк на шоу. Более того, на прыжке был зафиксирован степ-аут.
Фигурное катание,Алена Косторная,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Евгения Медведева,Анна Щербакова,
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