Фигуристок Тутберидзе сравнили с пенсионерками

После выступления в шоу «Чемпионы на льду» фигуристки группы Этери Тутберидзе разыграли шуточный номер. Под видео, опубликованном на странице фанатов чемпионки мира-2021 Анны Щербаковой, болельщики назвали девушек пенсионерками.
В ролике показано, как в подтрибунном помещении Софья Акатьева, Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алина Загитова и Майя Хромых под игру на скрипке в исполнении Елизаветы Турсынбаевой выполняют различные телодвижения. Общая картина выглядела так, будто у спортсменок скрипят суставы.