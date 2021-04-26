Константинова: «Плющенко не заслуживает хейта»

— Это сумасшествие. Когда к человеку приковано такое внимание, каждый его промах раздувают. И даже не его, а фигуристов. Спортсмены — не роботы. Саша Трусова катается с большим количеством четверных, она имеет право на ошибку! Мы не железные. Винить Плющенко за каждую ошибку его спортсмена... Почему других тренеров так не обвиняют? Он прошел большую школу, был великим спортсменом. Он много что знает и много что понимает. Невозможно быть идеальным, когда тебя под лупой рассматривают.