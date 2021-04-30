Тутберидзе спасла карьеру Косторной?

Действующая чемпионка Европы Алена Косторная
через два месяца после возвращения в группу Этери Тутберидзе
вновь начала исполнять свой фирменный прыжок. Сможет ли Косторная теперь поехать на Олимпиаду, разбиралось
издание NEWS.ru.
«Рамблер» писал, что в прошлом сезоне Алена Косторная под руководством Тутберидзе выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. А в 2020-м году перешла к Евгению Плющенко
и перестала прыгать свой знаменитый тройной аксель. В итоге по результатам Кубка России Косторная заняла шестое место и не смогла отобраться на чемпионат мира.
В марте этого года появились слухи, что фигуриста решила вернуться к своему предыдущему тренеру. Она принесла публичные извинения на Первом канале и Тутберидзе взяла спортсменку обратно с условием испытательного срока и восстановления тройного акселя.
Уже через несколько месяцев после начала тренировок в «Хрустальном», на шоу «Чемпионы на льду» в Ташкенте фигуристка исполнила свой фирменный прыжок - тройной аксель, отмечает NEWS.ru.
По мнению журналистов, к возвращению «блудного прыжка» привело то, что Косторную вернули в суровые условия, где она вынуждена была выкладываться на все 100% на тренировках, и спортсменке «пришлось поднажать».
«Именно это и привело к восстановлению прыжка, а не какой-то особенный (божественный) дар Тутберидзе или бездарность Плющенко. Тут уж кто и как подходит к проблеме», - отмечается в статье.
На фоне восстановления сложного прыжка у Косторной появились все шансы попасть на зимнюю Олимпиаду в Пекине.
«На данный момент семь сильных фигуристок от одной страны претендуют на три олимпийские квоты. Кажется, российский отбор в женской дисциплине на Олимпиаду будет интереснее самих Игр», - подчеркивается в статье.