Тутберидзе спасла карьеру Косторной?

«Рамблер» писал, что в прошлом сезоне Алена Косторная под руководством Тутберидзе выиграла чемпионат Европы и финал серии Гран-при. А в 2020-м году перешла к Евгению Плющенко и перестала прыгать свой знаменитый тройной аксель. В итоге по результатам Кубка России Косторная заняла шестое место и не смогла отобраться на чемпионат мира.

В марте этого года появились слухи, что фигуриста решила вернуться к своему предыдущему тренеру. Она принесла публичные извинения на Первом канале и Тутберидзе взяла спортсменку обратно с условием испытательного срока и восстановления тройного акселя.

Уже через несколько месяцев после начала тренировок в «Хрустальном», на шоу «Чемпионы на льду» в Ташкенте фигуристка исполнила свой фирменный прыжок - тройной аксель, отмечает NEWS.ru.

По мнению журналистов, к возвращению «блудного прыжка» привело то, что Косторную вернули в суровые условия, где она вынуждена была выкладываться на все 100% на тренировках, и спортсменке «пришлось поднажать».

«Именно это и привело к восстановлению прыжка, а не какой-то особенный (божественный) дар Тутберидзе или бездарность Плющенко. Тут уж кто и как подходит к проблеме», - отмечается в статье.

На фоне восстановления сложного прыжка у Косторной появились все шансы попасть на зимнюю Олимпиаду в Пекине.