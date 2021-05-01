Главное общественно-политическое слово прошлого как нельзя лучше подходит к первомайскому фигурному катанию.

Обнуление. Фигурка обнулилась.

Весь полуковидный сезон изначально казался вещью в себе. Год, где главный турнир вселенной — это Кубок России, по определению выходит за границы нормальности. Теперь же его итоги — словно следы на песке, который смыла волна. Март 2020-го: отмена ЧМ, ТЩК вместе и все ждут выхода Валиевой, Усачевой и Хромых во взрослые. Май 2021-го: ТЩК вместе и все ждут выхода Валиевой, Усачевой и Хромых во взрослые.

Переход Трусовой, который, как и речь Валентиной Терешковой Думе , можно считать формальной точкой отсчета обнуления, уже даже не вызывает никаких эмоций. Это почти как пять стадий принятия неизбежного: уход Трусовой — шок, уход Косторной — гнев (вы же помните, какая была истерика), возвращение Медведевой — торг, Косторная вернулась — действительно депрессия, Трусова вновь в «Хрустальном» — и уже рефлексирующей оперативной памяти не хватает. Ну, вернулась и вернулась. Разве что панч Плющенко в инсте «Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам» — зачетный. В остальном давайте уже следующий слайд.

То есть, понятно, что у этого решения будет много последствий. Вырастут ли компоненты у Саши по «хрустальной надбавке», каково это будет, когда шесть девочек на одном катке потенциально могут превратиться в олимпийских чемпионок — все это интересно (особенно, как такой замес будет разруливать штаб Тутберидзе), но обсуждение явно не сегодняшнего дня.

Просто потому что прямо сейчас это игра в угадайку.

Весь этот безумный сезон учит одной вещи — ни к чему в фигурке нельзя относиться серьезно. Взаимные обвинения, которые по-хорошему должны обрывать любые возможности дальнейшего не то что сотрудничества, а даже нормального общения, через считанные недели легко превращаются в реюнионы. Появление, казалось бы, основательного нового центра силы на деле оказывается проектом, концептуально проработанным не сильно лучше футбольной Суперлиги. Слово «надолго» в фигурном катании — это лава. Ну, кроме, разве что, когда мы говорим о доминировании «Хрустального».

Кстати, это ведь был весьма увлекательный аттракцион альтернативной реальности — посмотреть на фигурку, где есть не только «Хрустальный» (как бренд и проект с определенным видением). Посмотрели — было местами весело, но философия «Манчестер Сити», перенесенная Плющенко на ФК, оказалась изначально мертворожденной. Сейчас об этом уже можно говорить открыто, что совершенно не означает, что у Евгения не получится вдолгую. Но идея развиваться, начиная с вершины пирамиды, а не с ее основания — определенно потрачена.

И это, кстати, возможно самый главный итог сезона-2020/21. Блицкригом зайти в фигурку нельзя, так не работает.

А Этери Георгиевна после этого обнуления самого шумного конкурента все сильнее укрепляется в статусе чего-то полубожественного в фигурке. Нравится это или не особо, но нам упорно показывают (и выглядит-то весьма убедительно), что без нее жизни в женской одиночке нет. Это если говорить глобально. Есть, конечно, группа Мишина, но то немного параллельная вселенная с точки зрения влияния на магистральное развитие девичьего катания. На олимпийский сезон вам придется смириться с тем, что «Хрустальный» теперь — это даже не просто монополия, а практически тождество. Тутберидзе — и есть женская фигурка.