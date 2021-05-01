Роднина назвала "психозом" возвращение Трусовой к Тутберидзе

"Все эти переходы — показатель абсолютного массового психоза и нездоровой обстановки", - заявила Роднина.
По ее мнению, необходимо, чтобы с юными спортсменами и с их родителями работал психолог.
"Потому что я не поверю, что 16-летние девочки принимают решения самостоятельно, не обсудив эту тему с родителями», - объяснила депутат.
Она подчеркнула, что такое решение является риском перед олимпийским сезоном.
Трусова перешла к Плющенко от Тутберидзе в мае 2020 года. До этого она тренировалась в «Хрустальном» четыре года. Под наставничеством Тутберидзе фигуристка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, двукратной победительницей юниорского первенства России, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата Европы. С Плющенко Трусова завоевала бронзу чемпионатов мира и РФ и выиграла два этапа Кубка России.