Роднина назвала "психозом" возвращение Трусовой к Тутберидзе

По ее мнению, необходимо, чтобы с юными спортсменами и с их родителями работал психолог.

Трусова перешла к Плющенко от Тутберидзе в мае 2020 года. До этого она тренировалась в «Хрустальном» четыре года. Под наставничеством Тутберидзе фигуристка стала двукратной чемпионкой мира среди юниоров, двукратной победительницей юниорского первенства России, серебряным и бронзовым призером чемпионата России, бронзовым призером чемпионата Европы. С Плющенко Трусова завоевала бронзу чемпионатов мира и РФ и выиграла два этапа Кубка России.