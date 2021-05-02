Роднина сравнила себя с Тарасовой: «она даже рядом не стояла»

Роднина вспомнила, как в 1974 году перешла от Станислава Жука к Тарасовой, которая в то время была молодым специалистом, поэтому она не считала ее своим тренером.
«Компаньоном по работе — да, но не тренером. Я пришла с таким багажом в технике, знаниях, методике и тактике, что она даже рядом не стояла. И кто кого учил — большой вопрос», — заявила депутат.
Конфликт между Тарасовой и Родниной длится не первый год.
Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под ее наставничеством пара стала двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.