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Тарасова назвала Роднину дурой

Lenta.ru
1 час назад
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на высказывания трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной о совместной работе. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».
Тарасова назвала Роднину дурой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Тарасова назвала Роднину дурой. Тем самым она ответила на заявления чемпионки о том, что та не была для нее хорошим тренером.
Ранее 2 мая Роднина заявила, что отказывается считать Тарасову своим тренером. Она посчитала, что во время их совместной работы ее багаж знаний и техники был больше, чем у тренера.
Конфликт между Тарасовой и Родниной продолжается не первый год. Так, в 2020 году тренер пожалела Роднину и назвала ее дурой законченной.
Роднина в паре с Александром Зайцевым тренировалась у Тарасовой с 1974-го по 1980-й. Под руководством тренера они стали двукратными олимпийскими чемпионами, а также пятикратными чемпионами мира и Европы.
Фигурное катание,Татьяна Тарасова,Ирина Роднина,Александр Зайцев,
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