Ковтун: "Каждое поражение в спорте меня уничтожало"

Четырёхкратный чемпион России по фигурному катанию Максим Ковтун объяснил своё решение завершить карьеру в апреле 2019 года.

В активе 25-летнего Ковтуна, помимо четырёх побед на чемпионате России, две серебряные медали чемпионата мира и бронза первенства Европы в 2016 году. Также фигурист дважды становился серебряным медалистом командного чемпионата мира.