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Туктамышева видит себя в роли тренера в будущем

Спорт-Экспрессиещё 1
10 часов назад
Чемпионка мира-2015 по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в интервью «СЭ» рассказала о своем будущем. Она отметила, что видит себя в роли тренера.
Туктамышева увидела себя в роли тренера в будущем
Фото: РИА НовостиРИА Новости
— В будущем ты себя видишь тренером?
— Вообще не знаю. Может, тренером или где-то в медиа. Но тренером какое-то время точно вижу. Посмотрим. Мне было бы интересно попробовать.
— Но твое будущее точно будет связано с фигурным катанием.
— Возможно. Я уже большую часть жизни вложила фигурное катание. От него никак не избавиться (смеется).
— Сколько ты планируешь еще кататься?
— Сколько лет мне будет позволять мое тело. Сейчас я хочу поехать на Олимпиаду. Посмотрим, как будет складываться следующий сезон.
— Ты каждый год принимаешь решение, продолжать ли кататься, или не думаешь об этом?
— Анализ есть каждый год. Поэтому — да, я делаю все, не забегая вперед. Сезон — анализ. Считаю, что не стоит загадывать, так как все может поменяться.
Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,
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