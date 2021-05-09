Туктамышева показала фото в купальнике

Елизавета Туктамышева
отдыхает на Мальдивах. В сторис инстаграма она выкладывает видеоролики и фотографии со своего отдыха.
Яркое солнце, прозрачная голубая вода Индийского океана, теплый песок Как сообщает спортсменка, ей там совершенно не скучно. Тем более, в компании подруг.
На одном из кадров Елизавета показала стройную фигуру в маленьком голубом бикини – девушка лежит на мелководье и наслаждается теплом и солнышком.
Ранее Туктамышева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.
В сезоне-2020/21 Елизавета выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), где завоевала серебряную медаль, исполнив три тройных акселя в двух программах.
Как ранее писал
«Рамблер», Елизавета Туктамышева призналась, что, приняла бы приглашение поучаствовать в «Ледниковом периоде».
В декабре минувшего года завершился очередной сезон шоу на Первом канале. Его победителем стали актриса Ольга Кузьмина
и серебряный призер Олимпиады в Пхенчхане в командных соревнованиях Александр Энберт
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