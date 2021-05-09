Туктамышева показала фото в купальнике

Елизавета Туктамышева отдыхает на Мальдивах. В сторис инстаграма она выкладывает видеоролики и фотографии со своего отдыха.

Фото: Instagram Instagram

Яркое солнце, прозрачная голубая вода Индийского океана, теплый песок Как сообщает спортсменка, ей там совершенно не скучно. Тем более, в компании подруг.

На одном из кадров Елизавета показала стройную фигуру в маленьком голубом бикини – девушка лежит на мелководье и наслаждается теплом и солнышком.

Ранее Туктамышева приняла участие в откровенной фотосессии для мужского журнала MAXIM.

В сезоне-2020/21 Елизавета выступила на чемпионате мира в Стокгольме (Швеция), где завоевала серебряную медаль, исполнив три тройных акселя в двух программах.

Как ранее писал «Рамблер», Елизавета Туктамышева призналась, что, приняла бы приглашение поучаствовать в «Ледниковом периоде».