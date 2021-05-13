«Свиноматка»: как затравили российскую фигуристку

Фигуристка подчеркнула, что очень сложно не поддаваться на такое давление, а «в раздевалках легко можно услышать обсуждения таблеток и всяких нездоровых методов побыстрее скинуть вес».

«Рамблер» писал, что ранее олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова рассказала, что была «толстопопой» и не совсем подходила для этого вида спорта. По ее словам, каждый раз процесс взвешивания был для нее стрессом, на нее часто кричали, ругали и выгоняли с тренировок.