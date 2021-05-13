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«Жирная свиноматка»: как затравили российскую фигуристку

Алиса Селезнёва
6 часов назад
В парном фигурном катании спортсменкам навязывают чувство вины за лишний вес, они подвергаются серьезному психологическому насилию, что приводит к проблемам с питанием и со здоровьем. Об этом Sport24 рассказала выступавшая в танцах на льду российская фигуристка.
«Свиноматка»: как затравили российскую фигуристку
Фото: ТАССТАСС
По ее словам, спортсменкам навязывают чувство вины за лишний вес.
«На протяжении всей карьеры ты слышишь, что все травмы твоего партнера, все проблемы вашей пары из-за твоего веса. Из-за этого всем тяжело, смотреть на тебя такую неприятно. Постоянно давят именно чувством вины, что ты подводишь коллектив», - рассказала фигуристка на условиях анонимности.
Она отметила, что одной из любимых фраз тренера была - «жирная свиноматка».
«Если ты сегодня не свиноматка, то тебе повезло. Ты не имеешь права приходить на тренировку не в черном, потому что обтягиваются твои мерзкие жирные ляжки. Если пришла в колготках не того цвета, значит, ты выставляешь напоказ свое мерзкое тело», - пожаловалась она.
Фигуристка подчеркнула, что очень сложно не поддаваться на такое давление, а «в раздевалках легко можно услышать обсуждения таблеток и всяких нездоровых методов побыстрее скинуть вес».
«Это как камень, который ты на себе тащишь, еще и бьешь им себя. Пока не окажется рядом нужного человека, который поможет, сам ты из этого не выберешься», - уверена она.
«Рамблер» писал, что ранее олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова рассказала, что была «толстопопой» и не совсем подходила для этого вида спорта. По ее словам, каждый раз процесс взвешивания был для нее стрессом, на нее часто кричали, ругали и выгоняли с тренировок.
Фигурное катание,
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