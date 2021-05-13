«Свиноматка»: как затравили российскую фигуристку

В парном фигурном катании спортсменкам навязывают чувство вины за лишний вес, они подвергаются серьезному психологическому насилию, что приводит к проблемам с питанием и со здоровьем. Об этом Sport24 рассказала
выступавшая в танцах на льду российская фигуристка.
По ее словам, спортсменкам навязывают чувство вины за лишний вес.
«На протяжении всей карьеры ты слышишь, что все травмы твоего партнера, все проблемы вашей пары из-за твоего веса. Из-за этого всем тяжело, смотреть на тебя такую неприятно. Постоянно давят именно чувством вины, что ты подводишь коллектив», - рассказала фигуристка на условиях анонимности.
Она отметила, что одной из любимых фраз тренера была - «жирная свиноматка».
«Если ты сегодня не свиноматка, то тебе повезло. Ты не имеешь права приходить на тренировку не в черном, потому что обтягиваются твои мерзкие жирные ляжки. Если пришла в колготках не того цвета, значит, ты выставляешь напоказ свое мерзкое тело», - пожаловалась она.
Фигуристка подчеркнула, что очень сложно не поддаваться на такое давление, а «в раздевалках легко можно услышать обсуждения таблеток и всяких нездоровых методов побыстрее скинуть вес».
«Это как камень, который ты на себе тащишь, еще и бьешь им себя. Пока не окажется рядом нужного человека, который поможет, сам ты из этого не выберешься», - уверена она.
«Рамблер» писал, что ранее олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова рассказала, что была «толстопопой» и не совсем подходила для этого вида спорта. По ее словам, каждый раз процесс взвешивания был для нее стрессом, на нее часто кричали, ругали и выгоняли с тренировок.