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Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России
Национальная Служба Новостей
и
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2 часа назад
Исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав сборной на сезон 2021/22, сообщает «Российская газета».
Фото:
ТАСС
ТАСС
У женщин в состав попали
Камила Валиева
,
Александра Трусова
,
Елизавета Туктамышева
, Дарья Усачева, Майя Хромых,
Анна Щербакова
. В резерв включены
Алена Косторная
и
Елизавета Нугуманова
, а
Евгения Медведева
и
Алина Загитова
остались без места в сборной.
Среди мужчин Россию будут представлять
Макар Игнатов
,
Михаил Коляда
, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев,
Александр Самарин
,
Евгений Семененко
. В резерве остались
Дмитрий Алиев
,
Петр Гуменник
и
Артур Даниелян
.
Ранее Загитова и Медведева стали капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию, где команда Загитовой одержала победу, а Медведева отказалась признавать поражение.
Фигурное катание
,
Камила Валиева
,
Алена Косторная
,
Макар Игнатов
,
Александра Трусова
,
Петр Гуменник
,
Евгений Семененко
,
Елизавета Нугуманова
,
Алина Загитова
,
Дмитрий Алиев
,
Елизавета Туктамышева
,
Михаил Коляда
,
Евгения Медведева
,
Артур Даниелян
,
Александр Самарин
,
Анна Щербакова
,
СБОРНАЯ РОССИИ
,
"Российская газета"
,
18+
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