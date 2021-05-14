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Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России

Национальная Служба Новостейиещё 15
2 часа назад
Исполком Федерации фигурного катания России утвердил состав сборной на сезон 2021/22, сообщает «Российская газета».
Загитова и Медведева не попали в заявку сборной России
Фото: ТАССТАСС
У женщин в состав попали Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алена Косторная и Елизавета Нугуманова, а Евгения Медведева и Алина Загитова остались без места в сборной.
Среди мужчин Россию будут представлять Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Евгений Семененко. В резерве остались Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.
Ранее Загитова и Медведева стали капитанами команд на Кубке Первого канала по фигурному катанию, где команда Загитовой одержала победу, а Медведева отказалась признавать поражение.
Фигурное катание,Камила Валиева,Алена Косторная,Макар Игнатов,Александра Трусова,Петр Гуменник,Евгений Семененко,Елизавета Нугуманова,Алина Загитова,Дмитрий Алиев,Елизавета Туктамышева,Михаил Коляда,Евгения Медведева,Артур Даниелян,Александр Самарин,Анна Щербакова,СБОРНАЯ РОССИИ,"Российская газета",
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