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Загитовой и Медведевой посоветовали завершить карьеру

Газета.Ruиещё 3
59 минут назад
Бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о невключении Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон-2021/22, передает "Чемпионат.com".
Фигуристка посоветовала Загитовой и Медведевой завершить карьеру
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Девочки, которые катались на таком высоком уровне, не очень хотят на чемпионате России занимать места не на пьедестале, а тем более не попадать в сборную. Поэтому логично завершить карьеру", - заявила Гербольдт.
На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.
В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.
Ранее сообщалось, что бывший первый вице-президент Олимпийского комитета России, экс-руководитель главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков оценил перспективы наших фигуристах на предстоящих играх, а также высказался об отсутствии в составе Алины Загитовой и Евгении Медведевой.
Фигурное катание,Катарина Гербольдт,Евгения Медведева,Игорь Казиков,СБОРНАЯ РОССИИ,Чемпионат.com,
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