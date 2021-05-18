Украинская чемпионка «похоронила» Медведеву и Загитову

Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл высказала мнение, что эпоха российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой ушла, и они не смогут больше показывать серьезные результаты, пишет News.ru.

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Как сообщал «Рамблер», ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России на сезон 2021-2022 годов. По его словам, фигуристок нет в списке, так как они не соответствуют критериям Министерства спорта

Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева отметила, что из-за проблем со здоровьем пропустила весь прошлый сезон и считает справедливым то, что не попала в сборную России. При этом она пообещала, что не бросит тренировки и заверила поклонников, что собирается вернуться.

Однако Оксана Баюл уверена, что фигурное катание сейчас превратилось в «акробатику», поэтому у Евгении Медведевой и Алины Загитовой не будет ни шансов, ни здоровья, чтобы бороться даже за отбор на Олимпиаду, сообщает News.ru.

Издание отмечает, что под акробатикой украинская фигуристка, скорее всего, подразумевает выросшее за последние годы значение сложных элементов в фигурном катании.

Революцию в этом виде спорта приписывают тренеру Этери Тутберидзе , несмотря на то, что она не стояла у истоков этого процесса. Однако именно ее ученицам удалось сделать сложное прыжковое катание обыденностью.

Сейчас тяжело найти действующую чемпионку, которая бы не делала ставку на элементы ультра-си. Однако из-за усложнения программ, жестких тренировок и соревнований, быстрее изнашивается организм спортсменок и невозможно построить продолжительную карьеру, отмечается в статье.