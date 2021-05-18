Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Украинская чемпионка «похоронила» Медведеву и Загитову

Алиса Селезнёва
8 часов назад
Украинская олимпийская чемпионка Оксана Баюл высказала мнение, что эпоха российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой ушла, и они не смогут больше показывать серьезные результаты, пишет News.ru.
Украинская чемпионка «похоронила» Медведеву и Загитову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщал «Рамблер», ранее генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган заявил, что спортсменки Алина Загитова и Евгения Медведева не попали в состав сборной России на сезон 2021-2022 годов. По его словам, фигуристок нет в списке, так как они не соответствуют критериям Министерства спорта.
Серебряный призер Олимпийских игр Евгения Медведева отметила, что из-за проблем со здоровьем пропустила весь прошлый сезон и считает справедливым то, что не попала в сборную России. При этом она пообещала, что не бросит тренировки и заверила поклонников, что собирается вернуться.
Однако Оксана Баюл уверена, что фигурное катание сейчас превратилось в «акробатику», поэтому у Евгении Медведевой и Алины Загитовой не будет ни шансов, ни здоровья, чтобы бороться даже за отбор на Олимпиаду, сообщает News.ru.
Издание отмечает, что под акробатикой украинская фигуристка, скорее всего, подразумевает выросшее за последние годы значение сложных элементов в фигурном катании.
Революцию в этом виде спорта приписывают тренеру Этери Тутберидзе, несмотря на то, что она не стояла у истоков этого процесса. Однако именно ее ученицам удалось сделать сложное прыжковое катание обыденностью.
Сейчас тяжело найти действующую чемпионку, которая бы не делала ставку на элементы ультра-си. Однако из-за усложнения программ, жестких тренировок и соревнований, быстрее изнашивается организм спортсменок и невозможно построить продолжительную карьеру, отмечается в статье.
Поэтому Баюл права: Загитова и Медведева уже стали жертвами современных реалий фигурного катания, их эпоха ушла, утверждают журналисты.
Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,Александр Коган,СБОРНАЯ РОССИИ,Минспорта,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители