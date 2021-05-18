«Людей, как я, не забывают»: Баюл атаковала группу Этери

Бывшая украинская фигуристка снова атаковала группу Этери . На этот раз Оксане даже ответили.

Фото: Katy Winn/Maddie Meyer/Getty Images Katy Winn/Maddie Meyer/Getty Images

Феноменальный успех Этери Тутберидзе не даёт покоя многим звёздам прошлого. Среди них – олимпийская чемпионка далёкого 1994 года Оксана Баюл. Скандальная украинская фигуристка использует любой повод, чтобы придраться к лучшему тренерскому штабу мира.

И на этот раз её атака на «Хрустальный» даже не осталась без ответа. Баюл и хореограф Алексей Железняков устроили через соцсети и СМИ огненную перепалку с переходом на личности. Коллега Тутберидзе уверен, что некогда звёздной спортсменке не удаётся смириться с забвением.

Так почему же Оксану так раздражает слава Тутберидзе?

Баюл пожалела мексиканских фигуристок

Жизнь в фигурном катании замерла, спортсмены отдыхают на морях перед олимпийским сезоном, тренеры запасаются силами и идеями. Но за рубежом не утихают нападки на группу Этери Тутберидзе. Американские журналисты с популярного и авторитетного канала The Skating Lessons попытались разоблачить мастер-классы тренеров «Хрустального» в Мексике и взяли скандальное интервью у фигуристки Аны Сесилии Канту Феликс. Мексиканка рассказала, что Сергей Дудаков Даниил Глейхенгауз были очень строги с фигуристами и выгоняли их со льда. Доходило даже до слёз.

И пока непосредственные участники событий привычно молчат, за коллег вступился хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков. В ответ на одну из реплик мексиканской фигуристки он написал: «И смешно, и печально».

Реакция хореографа возмутила олимпийскую чемпионку 1994 года Оксану Баюл, которая пожалела мексиканских фигуристок. Бывшая украинская чемпионка, проживающая в США, посвятила короткому комментарию Железнякова отдельный пост в «Инстаграме»:

«Всё ему смех да смех. Железняков, а почему тебе смешно? За то, что детей выгоняли с тренировок? Я, как любой профессионал, понимаю – ты смеёшься над фигуристами Вот и надо называть вещи св

Надо в таких случаях просто сказать: «Это за гранью добра, это зло». А не повторять чужие глупости, не надувать важно щеки и не изображать из себя великого посвящённого, знающего, что там, «за гранью добра и зла». Ужас», – написала Баюл.

Баюл движет зависть и забвение?

Любители фигурного катания уже привыкли, что Железняков очень близко к сердцу принимает любую критику в адрес «Хрустального» и всегда оставляет последнее слово за собой. Вот и сейчас Алексей ответил конкретно и аргументированно.

«Скажите мне, для чего приглашать одних из лучших тренеров мира — чтобы устроить развлекушечку а-ля дискотека в сельском клубе или действительно серьёзно поработать?! Вот ответьте все себе на этот вопрос — и всё встанет на свои места. Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков — это не про группы здоровья, критиковать их за профессиональный подход — действительно смешно и печально», — сказал Железняков в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Алексей считает, что украинской чемпионкой движут «зависть, забытие, злоба». Хореограф уверен, что скандальными высказываниями Баюл пытается привлечь к себе внимание, которого ей очень не хватает.

«Человек просто пиарится на именах других людей, провоцирует на скандал, чтобы самой поиметь от этого дела. Потому что её уже все забыли», – сказал Железняков Sport24.

Баюл выиграла Олимпиаду в 16 лет, после чего долго выступала в шоу. По окончании карьеры фигуристка снискала скандальную славу из-за смакуемых в американской прессе проблем с алкоголем и громких финансовых претензий к бывшим тренерам.

«Людей, как я, не забывают»

Слова Алексея задели Оксану за живое. Чемпионка не хочет мириться с потерей популярности и уверяет, что её продолжают любить.

«Железняков, людей, как я, не забывают. Ты молодой дурак. Соня Хени сейчас тоже не на слуху у «жёлтой» прессы. Её знают и любят во всём мире, смотрят её фильмы», — написала Баюл в «Инстаграме».

Оксана уже не в первый раз нападает на команду Тутберидзе. Украинская чемпионка осуждала прыжковую технику Камилы Валиевой , уличала Алину Загитову в плагиате олимпийского платья с балетной пачкой, обвиняла Этери Георгиевну в краже бренда «Чемпионы на льду», критиковала Медведеву и Трусову за возвращение в «Хрустальный». Баюл явно претит успех Тутберидзе. Похоже, чемпионка никак не может смириться с тем, что её миг славы давно остался позади и теперь все лавры достаются Этери Георгиевне и её ученицам.