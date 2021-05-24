Кто спасет карьеру Плющенко

Как писал «Рамблер», в результате на три олимпийские квоты стали претендовать шесть учениц Тутберидзе - Трусова, Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.
Гаургашвили считает, что в будущем победы команде Плющенко могут принести самые молодые воспитанницы - девятилетняя Арина Парсегова и 11-летняя Софья Титова.
Ранее видео, на котором Арина исполнила аксель в 12,5 оборота на страховке, стало вирусным. Гаургашвили отметила, что спортсменка выполняет такие сложные каскады, как лутц-тулуп и флип-тулуп, хорошо чувствует музыку и получает похвалы за артистизм.
Арина дважды завоевывала «серебро» на соревнованиях своей возрастной группы.
«При грамотном и внимательном подходе Арина имеет большие шансы вырасти в качественную фигуристку», - подчеркнула автор.
Второй звездой Плющенко она назвала Софью Титову. Ее первая значимая победа случилась на первенстве Москвы, где Софья обошла учениц Тутберидзе. После этого она начала «идти без поражений».