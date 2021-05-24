Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

Кто спасет карьеру Плющенко

Елена Прошина
15 часов назад
Обозреватель News.ru Белла Гаургашвили считает, что спасти тренерскую карьеру Евгения Плющенко может девятилетняя Арина Парсегова, исполняющая уникальный прыжок.
Кто спасет карьеру Плющенко
Фото: ТАССТАСС
Гаургашвили отметила, что о проблемах Плющенко-тренера начали говорить после возвращения Алены Косторной и Александры Трусовой к Этери Тутберидзе.
Как писал «Рамблер», в результате на три олимпийские квоты стали претендовать шесть учениц Тутберидзе - Трусова, Косторная, Анна Щербакова, Камила Валиева, Дарья Усачёва и Майя Хромых.
Гаургашвили считает, что в будущем победы команде Плющенко могут принести самые молодые воспитанницы - девятилетняя Арина Парсегова и 11-летняя Софья Титова.
Ранее видео, на котором Арина исполнила аксель в 12,5 оборота на страховке, стало вирусным. Гаургашвили отметила, что спортсменка выполняет такие сложные каскады, как лутц-тулуп и флип-тулуп, хорошо чувствует музыку и получает похвалы за артистизм.
Арина дважды завоевывала «серебро» на соревнованиях своей возрастной группы.
«При грамотном и внимательном подходе Арина имеет большие шансы вырасти в качественную фигуристку», - подчеркнула автор.
Второй звездой Плющенко она назвала Софью Титову. Ее первая значимая победа случилась на первенстве Москвы, где Софья обошла учениц Тутберидзе. После этого она начала «идти без поражений».
Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Белла Гаургашвили,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,Евгений Плющенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители