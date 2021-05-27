В фигурном катании могут поменять возрастной ценз

Возрастной ценз в фигурном катании могут поднять в 2022 году, сообщает ТАСС.

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По словам главы Федерации фигурного катания на коньках Российской Федерации (ФФККР) Александра Горшкова, данный вопрос будет рассматриваться на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в следующем году.

«Голосование конгресса ISU в 2021 году пройдет в онлайн-формате, будут приниматься ключевые решение по вопросам, важным для обеспечения организации. Голосования по ним пройдут с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут опубликованы 30 июня.

Что касается вопроса о повышении возрастного ценза, то он отложен на 2022 год», — сказал Горшков.