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Возрастной ценз в фигурном катании могут поднять в 2022 году

Газета.Ru
6 часов назад
Возрастной ценз в фигурном катании могут поднять в 2022 году, сообщает ТАСС.
В фигурном катании могут поменять возрастной ценз
Фото: ТАССТАСС
По словам главы Федерации фигурного катания на коньках Российской Федерации (ФФККР) Александра Горшкова, данный вопрос будет рассматриваться на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который состоится в следующем году.
«Голосование конгресса ISU в 2021 году пройдет в онлайн-формате, будут приниматься ключевые решение по вопросам, важным для обеспечения организации. Голосования по ним пройдут с 15 по 22 июня. Результаты голосования будут опубликованы 30 июня.
Что касается вопроса о повышении возрастного ценза, то он отложен на 2022 год», — сказал Горшков.
Напомним, что в настоящий момент к участию на чемпионатах мира и Олимпиадах допускаются спортсмены, чей возраст достиг 15 лет. ISU намерен рассмотреть вопрос об увеличении ценза до 16 или 17 лет.
Ранее Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не примет участие в Играх 2022 года в Пекине.
Фигурное катание,Алина Загитова,Александр Горшков,ИТАР-ТАСС,
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