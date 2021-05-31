"Не судите": Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах с алкоголем

Олимпийская чемпионка — 1994 в женском одиночном фигурном катании украинка Оксана Баюл поделилась тем, что ей удалось избавиться от алкогольной зависимости. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Кроме того, Баюл назвала «ложью» историю с аварией, которая произошла в США в прошлом.

«Что касается проблем с алкоголем в прошлом, то я бросила. Никто не идеален. Не судите, пока не окажетесь на моём месте. Известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь, — написала она.

Когда Баюл изучает материалы тех времён, ей становится смешно, признается она. Причина заключается в том, что люди не обращаются к самой спортсменке, хотя говорят от ее лица.

Но сейчас Баюл видит, «какие люди окружали в то время».