Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Матч-центр
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Войти в почту

"Не судите": Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах с алкоголем

Лера Букина
11 часов назад
Олимпийская чемпионка — 1994 в женском одиночном фигурном катании украинка Оксана Баюл поделилась тем, что ей удалось избавиться от алкогольной зависимости. Об этом она заявила на своей странице в Instagram.
"Не судите": Олимпийская чемпионка рассказала о проблемах с алкоголем
Фото: InstagramInstagram
Кроме того, Баюл назвала «ложью» историю с аварией, которая произошла в США в прошлом.
«Что касается проблем с алкоголем в прошлом, то я бросила. Никто не идеален. Не судите, пока не окажетесь на моём месте. Известная история о моей аварии в 1997-м — это ложь, — написала она.
Когда Баюл изучает материалы тех времён, ей становится смешно, признается она. Причина заключается в том, что люди не обращаются к самой спортсменке, хотя говорят от ее лица.
Но сейчас Баюл видит, «какие люди окружали в то время».
Ранее «Рамблер» сообщал, что алкоголь и сигареты подорожают на 10%.
Фигурное катание,Оксана Баюл,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители