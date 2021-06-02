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Ягудин заявил, что у него нейтральное отношение к Плющенко

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин высказался о взаимоотношениях с двукратным победителем Игр Евгением Плющенко.
Ягудин: у меня нейтральное отношение к Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Есть люди, которые действительно ненавидят друг друга. Мы не из таких. Есть люди, которые обожают друг друга. Мы явно не из таких. У меня нейтральное абсолютно отношение к нему. Я его не знаю», — заявил экс-фигурист в шоу «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.
Также победитель Олимпиады-2002 прокомментировал слова заслуженного тренера России Алексея Мишина, который в своей книге заявил, что Ягудин испытывал чувство ревности к Плющенко.
«У меня больше не ревность, а непонимание. Я же вызвал его на один из разговоров, но так и не получил ответы на свои вопросы», — отметил бывший спортсмен.
Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем первенств Европы и двукратным победителем финалов Гран-при.
Плющенко завоевал золото Игр-2006 в одиночном катании и Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Также он стал трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов Гран-при.
Ранее Ягудин заявил, что современные правила фигурного катания дают меньше возможностей раскрыть сексуальность.
Фигурное катание,Алексей Ягудин,Алексей Мишин,Евгений Плющенко,
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