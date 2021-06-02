Ягудин: у меня нейтральное отношение к Плющенко

Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем первенств Европы и двукратным победителем финалов Гран-при.

Плющенко завоевал золото Игр-2006 в одиночном катании и Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Также он стал трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов Гран-при.