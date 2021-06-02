Ягудин: у меня нейтральное отношение к Плющенко

«Есть люди, которые действительно ненавидят друг друга. Мы не из таких. Есть люди, которые обожают друг друга. Мы явно не из таких. У меня нейтральное абсолютно отношение к нему. Я его не знаю», — заявил экс-фигурист в шоу «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.
Также победитель Олимпиады-2002 прокомментировал слова заслуженного тренера России Алексея Мишина
, который в своей книге заявил, что Ягудин испытывал чувство ревности к Плющенко.
«У меня больше не ревность, а непонимание. Я же вызвал его на один из разговоров, но так и не получил ответы на свои вопросы», — отметил бывший спортсмен.
Ягудин является олимпийским чемпионом 2002 года, четырехкратным чемпионом мира, трехкратным победителем первенств Европы и двукратным победителем финалов Гран-при.
Плющенко завоевал золото Игр-2006 в одиночном катании и Олимпиады-2014 в командных соревнованиях. Также он стал трехкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы и четырехкратным победителем финалов Гран-при.
Ранее Ягудин заявил, что современные правила фигурного катания дают меньше возможностей раскрыть сексуальность.