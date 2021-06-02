Непотопляемый. Почему Плющенко остался тренером сборной

Объясняем, благодаря кому Евгений сохранил престижный статус.

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Евгений Плющенко второй год кряду попал в список тренеров сборной России по фигурному катанию, и оба раза эта новость вызвала волну возмущённых комментариев. Но если год назад Евгений удостоился высокой чести как наставник Александры Трусовой , то его нынешнее включение в состав сборной вызвало у болельщиков сильное недоумение.

Уход Алёны Косторной, а затем и Александры Трусовой поставил тренера в положение, когда у него не осталось ни одного взрослого спортсмена, способного отобраться на ближайшую Олимпиаду.

Так за какие заслуги Плющенко снова включили в сборную России?

Как формируется список тренеров сборной России?

По большому счёту, список тренеров и специалистов сборной России почти ни на что не влияет. Да, это определённый статус и знак признания заслуг, но приводить учеников к серьёзным достижениям вполне можно и без него. Тем не менее с присутствием в этом списке Евгения Плющенко многие болельщики категорически не согласны. Пользователи соцсетей и наши читатели сомневаются в законности данного решения и даже называют двукратного олимпийского чемпиона непотопляемым.

Как объяснили «Чемпионату» в Минспорта , список кандидатов в национальную команду формируется по спортивному принципу, исходя из результатов на международных и всероссийских соревнованиях. Под это определение попадает и Трусова, которая провела прошлый сезон в статусе ученицы Плющенко и смогла завоевать бронзу чемпионата мира.

Теоретически возвращение Саши к Тутберидзе не отменяет заслуги Евгения Викторовича в её достижениях, но вопрос в том, достаточно ли этого для присутствия в списке тренеров сборной, когда ни Трусовой, ни Косторной рядом с ним уже нет?

Юниоры помогли Плющенко сохранить статус

Несмотря на потерю Трусовой и Косторной, в академии Плющенко по-прежнему остаются фигуристы сборной. Правда, юниорской. Софья Муравьёва попала в основу команды юниоров благодаря неожиданной бронзе первенства России, а Кирилл Сарновский числится в резерве. Кроме того, в юношеской сборной России оказалась Анастасия Зинина. Присутствия этих фигуристов в обойме национальной команды достаточно для того, чтобы Евгений Плющенко сохранил громкое звание тренера сборной России.

Официально Плющенко наряду с Дмитрием Михайловым значится тренером и Муравьёвой, и Сарновского. В «кисс энд край» Евгений рядом с Соней в прошлом сезоне не присутствовал, уступая эту роль Михайлову и Сергею Алексееву . Но есть ощущение, что сейчас Плющенко станет принимать более активное участие в подготовке перспективной фигуристки. Во-первых, у него освободилось время после ухода Трусовой. Во-вторых, Муравьёва – главный шанс академии Плющенко на серьёзные успехи в следующем сезоне.

Звание тренера сборной не поможет Плющенко?

После довольно агрессивной трансферной политики «Ангелов Плющенко» в прошлое межсезонье и неудач его подопечных по ходу сезона кредит доверия к Плющенко среди болельщиков близится к нулю. Этим и объясняется столько резкая реакция некоторых поклонников фигурного катания на решение министерства спорта.