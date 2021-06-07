Нугуманова: карьера фигуристки длится до 19 лет

18-летняя спортсменка добавила, что одной из проблем фигурного катания является высокая стоимость инвентаря и тренировок.

Нугуманова выступает в одиночном катании и является серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров. Она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира — 2021, который прошёл в Стокгольме.