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Российская фигуристка рассказала, почему её коллеги рано завершают карьеру

News.ru
2 часа назад
Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала, до скольких лет длится карьера в её виде спорта. Она объяснила, почему её коллеги рано уходят из спорта. Интервью с ней было опубликовано на YouTube-канале УДАЛОЙ.
Нугуманова: карьера фигуристки длится до 19 лет
Фото: liza_nugumanova_/instagram.comliza_nugumanova_/instagram.com
Вообще карьера фигуристки длится лет до 19, потому что девочки все рано уходят. Потому что взрослеют, тяжело кататься. Но я ещё держусь, — сказала Нугуманова.
18-летняя спортсменка добавила, что одной из проблем фигурного катания является высокая стоимость инвентаря и тренировок.
Нугуманова выступает в одиночном катании и является серебряным и бронзовым призёром этапов Гран-при среди юниоров. Она была заявлена в качестве запасной на чемпионат мира — 2021, который прошёл в Стокгольме.
19 мая Нугуманова эротично станцевала под композицию Тимати «Чокер».
Фигурное катание,Елизавета Нугуманова,Тимати,
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