Правила фигурного катания изменили из-за хитрости Тутберидзе

Загитова выиграла Олимпиаду благодаря прыжкам во второй части программы. А уже через несколько месяцев этот приём стал вне закона.

Феноменальная победа Алины Загитовой на Олимпиаде в Пхёнчхане навсегда изменила фигурное катание. Хитрый расчёт Этери Тутберидзе превратил малоизвестную 15-летнюю фигуристку в олимпийскую чемпионку и всенародную любимицу.

А вскоре после триумфа Загитовой правила фигурного катания были изменены. Чиновники под благовидным предлогом лишили Алину её главного преимущества, но даже такие меры оказались бессильны против гегемонии учениц Тутберидзе.

Чем же Загитова настолько возмутила руководителей мирового фигурного катания, что из-за неё была проведена реформа?

Хитрость Тутберидзе помогла Загитовой выиграть Олимпиаду

Этери Тутберидзе – не только выдающийся тренер, но и непревзойдённый тактик. Она всегда нацелена на результат, а программы её подопечных призваны раскрывать их сильные стороны и приносить максимальные баллы. Этери Георгиевна как никто умеет использовать нюансы правил в интересах своих фигуристок, что находит отражение и в хореографии, и в расстановке прыжков по программе. Во многом именно этот навык тренера и определил исход знаменитого противостояния Загитова – Медведева на Олимпиаде в Пхёнчхане.

Итоговый перевес в 1,31 балла в пользу Алины – это если не фотофиниш, то сотые доли секунды в переводе на язык скоростных дисциплин. Учитывая, что обе фигуристки катались безупречно и выполнили свой контент безошибочно, победителя определили мельчайшие детали. Ключевая – абсолютно уникальная схема прыжков Загитовой в произвольной программе. Тактическая хитрость Тутберидзе, непосредственно повлиявшая на распределение медалей.

Тутберидзе идеально использовала тонкости правил

С самого начала главной особенностью Загитовой специалисты называли её невероятную выносливость. Техника и физическая готовность позволяли фигуристке исполнять прыжки в любом количестве и в любой момент программы. Когда у других уже не оставалось сил, Алина без видимых усилий крутила сложнейшие каскады. Именно эту фишку использовала Тутберидзе, когда готовила спортсменку к самому важному старту в карьере. На протяжении двух сезонов в программах Загитовой все прыжки стояли во второй части программы, что приносило ей дополнительные 10% от базовой стоимости за каждый исполненный элемент.

Примечательно, что тем же путём пыталась идти и Медведева, оставлявшая на конец программы до пяти прыжков. Однако к Олимпиаде Женя едва успела восстановиться после тяжёлой травмы ноги, и ставка на физическую подготовку была слишком рискованной.

В итоге правило, призванное сбалансировать программы, в случае с Загитовой привело к обратному эффекту – в первой половине Алина выполняла исключительно непрыжковые элементы, после чего начинала прыгать без остановки до окончания музыки. При этом в олимпийской постановке « Дон Кихот » команде Тутберидзе удалось построить программу так, чтобы прыжки не просто выполняли техническую функцию, а соответствовали музыкальному накалу, делая выступление цельным и сбалансированным.

Американцы остались недовольны чемпионской программой Загитовой

Хотя приём Загитовой полностью отвечал действовавшим тогда правилам, за рубежом было достаточно негативных комментариев о её программе. Критиковали чемпионку не только болельщики, но и коллеги по цеху. Так, американская фигуристка Эшли Вагнер , не сумевшая отобраться на Олимпиаду в Пхёнчхане, была недовольна чрезмерной концентрацией прыжков во второй половине произвольной программы:

«Я уважаю соревновательный подход. Но не могу принять эту постановку. Загитова убивала время. Во второй половине она просто прыгала и прыгала. Это не выступление. Я понимаю, что судейская система это позволяет, но фигурное катание заключается не в этом», — писала Вагнер.

Поддержал Эшли известный арбитр из США Джо Инман, выразивший мнение, что судьи должны были снизить Загитовой оценки.

«Когда фигуристка прыгает только во второй части программы — балансом там и не пахнет. Такого не должно быть. Как по мне, судьи должны были как минимум снять с Загитовой два балла», — сказал он.

В России на защиту Загитовой встали именитые фигуристы и тренеры. Например, Илья Авербух заявил, что американкой движет зависть к более молодой и успешной конкурентке, которая, несмотря ни на что, придерживается правил. На это указал и бывший президент ФФККР Валентин Писеев

«Есть правила, которые дают преимущества фигуристам, исполняющим наиболее сложные элементы, в частности прыжковые, во второй половине программы. Для Вагнер удивительно, что Медведева и Загитова чётко следуют этим правилам. Они настолько готовы, что могут во второй половине всё это исполнить. Американка же не в состоянии построить свою программу таким образом, поэтому ей, должно быть, странно, как это можно так делать».

После победы Загитовой правила изменили

Как оказалось, иностранные критики не только говорили, но и действовали. На ближайшем к Олимпиаде конгрессе Международного союза конькобежцев в Севилье было выдвинуто предложение о запрете исполнения всех прыжков во второй половине. Его инициаторами стали представители Канады и Японии, чьи фигуристки, по удивительному совпадению, заняли третье и четвёртое места в Пхёнчхане. Конгресс ISU проголосовал за японский вариант поправок, по которому надбавки за исполнение прыжков во второй половине полагались за один элемент в короткой и три – в произвольной.

В заявлении ISU отмечалось, что новое правило сделает программы более сбалансированными. Всего через несколько месяцев после олимпийского триумфа Загитовой этот тактический приём оказался вне закона. По сути, из-за хитрости Тутберидзе изменили правила фигурного катания.

В решении международной федерации открыто читалось намерение ослабить доминирование учениц Тутберидзе, обладающих потрясающей физической готовностью. Однако план чиновников не возымел никакого эффекта: Загитова уже при новых правилах стала чемпионкой мира, а следующие поколения фигуристок добиваются преимущества во многом за счёт четверных прыжков. Этери Георгиевна показала, что никакие мелкие пакости зарубежных конкурентов не способны пошатнуть лидирующие позиции её группы.