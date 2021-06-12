Баюл осудила Загитову из-за короны

Олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года в фигурном катании среди женщин Оксана Баюл резко высказалась об Алине Загитовой, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Свои мысли она написала на своей странице в Instagram.
«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила — пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», - написала она.
Напомним, что Алина Загитова в постановке «Руслан и Людмила» сыграет роль Людмилы в юности. Татьяна Навка сыграет роль повзрослевшей Людмилы. Роли Руслана исполнит муж актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии ЗаворотнюкПетр Чернышев.