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Чемпионат Европы по футболу 2020

Баюл осудила Загитову из-за короны

Елена Прошина
9 часов назад
Олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года в фигурном катании среди женщин Оксана Баюл резко высказалась об Алине Загитовой, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Свои мысли она написала на своей странице в Instagram.
Баюл осудила Загитову из-за короны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Что это за подделка такая интересная? Что в шоу Навки Петренко будет выступать, я поняла отлично, а кто Людмила — пока не разобралась. Зачем на Алину надели корону Татьяны Навки? Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», - написала она.
Многие пользователи Сети согласились с Баюл.
Напомним, что Алина Загитова в постановке «Руслан и Людмила» сыграет роль Людмилы в юности. Татьяна Навка сыграет роль повзрослевшей Людмилы. Роли Руслана исполнит муж актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.
Фигурное катание,Оксана Баюл,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,Татьяна Навка,
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