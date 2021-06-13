Навка анонсировала ледовое шоу в Сочи с Загитовой

"После премьеры проекта в Москве мы получили огромное количество восторженных отзывов и просьб зрителей показать спектакль в их регионах, - рассказывает Навка. - В этом году Сочи станет центром притяжения туристов со всех уголков нашей огромной страны, поэтому мне особенно приятно подарить всем жителям и гостям Краснодарского края нашу сказку. В это непростое время как никогда важно продолжать верить в чудеса, добро и исцеляющую силу любви, именно о них и повествует "Руслан и Людмила".
"Уже семь лет мы работаем, чтобы удивлять детей и взрослых, готовим лучшую программу, и пригласить ледовый мюзикл "Руслан и Людмила" в качестве гранд-шоу сезона показалось нам прекрасным решением. Теперь у наших гостей будет возможность не только провести время на аттракционах и поучаствовать в многочисленных развлечениях тематического парка развлечений "Сочи Парк", но и увидеть звезд фигурного катания и насладиться невероятным ледовым шоу", - сообщила генеральный директор "Сочи Парка" Людмила Кузнецова.