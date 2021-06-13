Навка анонсировала ледовое шоу в Сочи с Загитовой

Отмечается, что классический сюжет знаменитой поэмы Пушкина раскрывается с новой стороны с помощью современных технологий и захватывающих трюков, многие из которых не имеют аналогов в мире. Для масштабной постановки цирковой шатер в "Сочи Парке" трансформировали в современную ледовую сцену. Гостям обещают гигантскую говорящую голову, фейерверки, красочные 3D-проекции и другие уникальные режиссерские решения.