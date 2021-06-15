Оксана Баюл продолжила нападки на Загитову

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Напомним, несколько дней назад Оксана Баюл резко высказалась об Алине Загитовой, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке «Руслан и Людмила». Она назвала Загитову «подделкой» и поинтересовалась, зачем на нее надели «корону Татьяны Навки?»

«Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», - заключила Баюл в Instagram.

Под публикацией развернулась бурная дискуссия. Подписчики обратили внимание, что Навка и Загитова исполняют одну и ту же роль, поэтому и костюмы у них одинаковые.

Кроме того, комментаторы обвинили украинскую спортсменку в зависти.

В обсуждении приняла участие и сама Алина Загитова.

«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», - написала она.

Через несколько дней Баюл снова посвятила пост Загитовой и Навке. На этот раз она поинтересовалась у Татьяны, как проходит процесс стерилизации короны на фоне третьей волны коронавируса.

Петр Чернышев. Напомним, что Алина Загитова в постановке «Руслан и Людмила» сыграет роль Людмилы в юности. Татьяна Навка исполнит роль повзрослевшей Людмилы. Роль Руслана исполнит муж актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк