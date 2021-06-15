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Чемпионат Европы по футболу 2020

Не переживайте за корону: Загитова ответила на язвительное замечание украинской фигуристки

Вероника Полынина
12 часов назад
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова ответила украинской фигуристке Оксане Баюл на замечание о «короне Татьяны Навки».
Оксана Баюл продолжила нападки на Загитову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, несколько дней назад Оксана Баюл резко высказалась об Алине Загитовой, которая выступит в роли Людмилы в новой постановке «Руслан и Людмила». Она назвала Загитову «подделкой» и поинтересовалась, зачем на нее надели «корону Татьяны Навки?»
«Достоинство надо нести своей короны, а не чужой», - заключила Баюл в Instagram.
Под публикацией развернулась бурная дискуссия. Подписчики обратили внимание, что Навка и Загитова исполняют одну и ту же роль, поэтому и костюмы у них одинаковые.
Кроме того, комментаторы обвинили украинскую спортсменку в зависти.
В обсуждении приняла участие и сама Алина Загитова.
«Оксана Сергеевна, не переживайте, пожалуйста, после шоу обязательно отдам в целости и сохранности», - написала она.
Через несколько дней Баюл снова посвятила пост Загитовой и Навке. На этот раз она поинтересовалась у Татьяны, как проходит процесс стерилизации короны на фоне третьей волны коронавируса.
Напомним, что Алина Загитова в постановке «Руслан и Людмила» сыграет роль Людмилы в юности. Татьяна Навка исполнит роль повзрослевшей Людмилы. Роль Руслана исполнит муж актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев.
Оксана Баюл – олимпийская чемпионка норвежского Лиллехамера 1994 года в фигурном катании среди женщин.
Фигурное катание,Оксана Баюл,Алина Загитова,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,Татьяна Навка,
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