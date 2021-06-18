Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Ягудин назвал Бузову «крутой» после скандала с Губерниевым

Lenta.ruиещё 5
11 часов назад
Олимпийский чемпион по фигурному катанию и телеведущий Алексей Ягудин прокомментировал скандал певицы Ольги Бузовой и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева во время эфира на телеканале «Матч ТВ». Своим мнением он поделился в шоу «Русские Перцы» на «Русском радио». Запись программы доступна на YouTube-канале радио.
"Она крутая": Ягудин восхитился Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Отталкиваясь от того, как она работала во время проекта "Ледниковый период", хочется сказать: "Круто!". Она крутая личность. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького — она заслужила это», — считает фигурист.
Ранее на защиту певицы встал актер и режиссер Максим Виторган.
«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», — сказал он.
14 июня в прямом эфире «Матч ТВ» Губерниев задал Бузовой вопрос о футболе, на который она не смогла ответить. Затем ведущий процитировал книгу «Малыш и Карлсон», спросив: «Вы перестали пить коньяк по утрам?». После этого певица расплакалась, рассказав, что не употребляет алкоголь после перенесенной операции.
Фигурное катание,Алексей Ягудин,Дмитрий Губерниев,Максим Виторган,Русское Радио,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители