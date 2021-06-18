"Она крутая": Ягудин восхитился Бузовой

«Отталкиваясь от того, как она работала во время проекта "Ледниковый период", хочется сказать: "Круто!". Она крутая личность. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького — она заслужила это», — считает фигурист.
«Не знаю, как вам, а мне кажется, что лучше чего-то не знать, чем получать деньги за создание видимости, что ты в чем-то разбираешься, например, в футболе. И уж точно лучше быть Бузовой, чем пытаться за ее счет удлинить собственный писюн и утвердиться. Короче, не будьте муфлонами», — сказал он.