Французский фигурист Кевин Эймоз сделал каминг-аут

Не чувствовал необходимости делать каминг-аут. Но мне нужно было высказаться, чтобы помочь будущему поколению спокойно жить в мире спорта.

Спасибо команде за их смелость и внимание к столь деликатному вопросу. Благодарен моему партнеру, который поддерживает меня на каждом шагу. Моей семье и лучшему другу, которые приняли меня таким, какой я есть. Тренеру Сильвии, которая сопровождала меня на множестве турниров. Всем подросткам, спортсменам, взрослым, которые еще не начали жить полноценной жизнью», — написал Эймоз в Instagram.