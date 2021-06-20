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Чемпионат Европы по футболу 2020

Французский фигурист Кевин Эймоз сделал каминг-аут

Спорт-Экспрессиещё 1
5 часов назад
Французский фигурист Кевин Эймоз в документальном фильме рассказал о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.
Французский фигурист Кевин Эймоз сделал каминг-аут
Фото: InstagramInstagram
«Чувствую себя свободным и сильнее, чем когда-либо. Теперь я в гармонии с самим собой. Когда меня попросили принять участие в съемках документального фильма, не сразу согласился, но потом подумал: «А почему бы и нет?»
Не чувствовал необходимости делать каминг-аут. Но мне нужно было высказаться, чтобы помочь будущему поколению спокойно жить в мире спорта.
Спасибо команде за их смелость и внимание к столь деликатному вопросу. Благодарен моему партнеру, который поддерживает меня на каждом шагу. Моей семье и лучшему другу, которые приняли меня таким, какой я есть. Тренеру Сильвии, которая сопровождала меня на множестве турниров. Всем подросткам, спортсменам, взрослым, которые еще не начали жить полноценной жизнью», — написал Эймоз в Instagram.
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