Ягудин предложил заменить футболистов сборной фигуристками

По итогам группового этапа Евро-2020 первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны — третье, а россияне — четвёртое, последнее место.