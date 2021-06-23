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«Съезжала крыша»: Ягудин жил вместе с Тарасовой

Вероника Полынина
6 часов назад
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал о психологических проблемах перед подготовкой Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити 2002 года.
«Съезжала крыша»: Ягудин жил вместе с Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В интервью Youtube-каналу «вМесте» Ягудин рассказал, что решил похудеть перед Олимпиадой, чтобы ему стало легче выполнять четверные прыжки. Испугавшись, что он не сможет выдержать жесткий режим питания и тренировок самостоятельно, Ягудин пригласил Татьяну Тарасову пожить с ним.
«Я говорю: я хочу с утра кашу на воде, и где-то месяц – полтора я питался этой кашей на воде утром, пара яблок в день и чашечка кофе», - признался он.
По словам Ягудина, он изнурял себя тренировками, а его день напоминал кадры из фильма «Рокки». Он постоянно взвешивался, и когда видел на весах плюс 50-100 граммов, у него «съезжала крыша».
«И она действительно съезжала. Я был психологически истощен. ( ) Помню один свой срыв психологический. Тренировались в Лейк-Плесиде, один день у меня все получается, другой день – ничего. Я психанул, после вечерней тренировки я поехал в магазин, где продается все для рыбака, я купил резиновую лодку, удочку, гриль, заранее купил рыбу, поехал в лес, продырявил лодку, потерял весло, плюнул на эту лодку, выкинул удочку, сломал гриль. Я весь обкусанный комарами, злой, поехал в «Макдональдс», сожрал два бургера, шейки молочный и шоколадный, пирожки », - рассказал Ягудин.
На следующий день, по его словам, он сел и подумал, что «цели-то не поменялись, Олимпиада впереди».
«И я надел костюм из полиэтилена, сверху еще один, и побежал», - рассказал спортсмен.
На Олимпиаде 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин стал чемпионом. Эта победа спортивной карьеры Ягудина и одной из самых ярких побед в истории фигурного катания и российского спорта. Блестяще исполненная на Играх короткая программа «Зима», поставленная Татьяной Тарасовой и Николаем Морозовым на музыку группы Bond, по сей день считается эталонной с точки зрения хореографии и создания художественного образа на льду.
Фигурное катание,Алексей Ягудин,Татьяна Тарасова,Николай Морозов,McDonald's,
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