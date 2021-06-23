«Съезжала крыша»: Ягудин жил вместе с Тарасовой

«Я говорю: я хочу с утра кашу на воде, и где-то месяц – полтора я питался этой кашей на воде утром, пара яблок в день и чашечка кофе», - признался он.
«И она действительно съезжала. Я был психологически истощен. ( ) Помню один свой срыв психологический. Тренировались в Лейк-Плесиде, один день у меня все получается, другой день – ничего. Я психанул, после вечерней тренировки я поехал в магазин, где продается все для рыбака, я купил резиновую лодку, удочку, гриль, заранее купил рыбу, поехал в лес, продырявил лодку, потерял весло, плюнул на эту лодку, выкинул удочку, сломал гриль. Я весь обкусанный комарами, злой, поехал в «Макдональдс», сожрал два бургера, шейки молочный и шоколадный, пирожки », - рассказал Ягудин.
«И я надел костюм из полиэтилена, сверху еще один, и побежал», - рассказал спортсмен.