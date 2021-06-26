Главная конкурентка россиянок исполнила четверной лутц

Крупные международные старты в прошедшем сезоне показали, что соперничать с российскими фигуристками невозможно. Однако доминирование россиянок скоро может прекратиться. В Сети появился ролик, в котором американка Алиса Лью исполняет четверной лутц. А ведь ещё год назад перспективы фигуристки были очень туманными. Неужели Лью вернулась по-настоящему и готова отобрать у нас медаль Олимпиады?

Фото: ТАСС ТАСС

Главная соперница Валиевой

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Впервые Алиса Лью громко о себе заявила в сезоне 2019/20. На тот момент действующая чемпионка Америки (выиграла чемпионат страны в 13 лет и стала самой молодой чемпионкой США в истории) чуть было дважды не оставила фигуристок Тутберидзе без медалей на юниорских международных стартах. Так, в финале Гран-при американка остановилась на втором месте, пропустив вперёд Камилу Валиеву, а на юниорском чемпионате мира замкнула тройку лидеров (впереди оказались всё та же Валиева и Дарья Усачёва).

Несмотря на упущенные золотые медали, Лью имела невероятный потенциал. Это признавали как в Америке, где она два раза подряд становилась чемпионкой страны, так и в России. Главным же козырем фигуристки стали элементы ультра-си. В 2018 году Алиса освоила тройной аксель, а уже в следующем сезоне добавила к нему четверной лутц. А ещё через некоторое время стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила в одной программе и тройной аксель, и четверной прыжок.

Крутой спад

Однако в прошлом сезоне положение дел американской фигуристки резко ухудшилось. На внутренних стартах она стала выступать очень блёкло. Сначала провалилась на командном турнире в Лас-Вегасе (упала с тройного акселя, напрыгала целую кучу двойных прыжков), потом повторила неудачный результат на чемпионате Америки. Фигуристка, которая в лучший свой период выполняла каскад тройной аксель — тройной тулуп, на внутреннем первенстве еле приземлила двойной аксель — двойной тулуп. Про четверной лутц даже говорить не стоит, он так и остался в сезоне 2019/2020.

В сложившейся ситуации 15-летняя американка не смогла подтвердить свой статус чемпионки страны. Она пропустила вперёд трёх возрастных соотечественниц, а сама довольствовалась только четвёртым местом.

Такой резкий переход от элементов ультра-си и ведущих позиций на мировой арене к двойным прыжкам и проигранным турнирам смутил многих. Но на то были весомые причины. С одной стороны, фигуристка была в стеснённых тренировочных условиях (из-за коронавируса ей приходилось заниматься онлайн с тренером), с другой — её накрыл пубертат. За несколько месяцев Лью выросла на 13 (!) сантиметров и прибавила в весе. Многие болельщики в соцсетях даже называли её толстушкой.

Победила пубертат

Но прошли два месяца — и толстушка снова заявила о себе. Алиса Лью на тренировке исполнила четверной лутц. Да, с недокрутом. Да, не идеально. Но учитывая то, что она целый год не могла исполнить его, это уже большое достижение.

Получается, теперь нам снова нужно бояться Алису Лью? Не совсем.

Во-первых, это ролик с тренировки. А всё, что показывается на тренировках, зачастую можно делить на два — не всегда элемент, исполненный на тренировочных занятиях, тут же появляется на соревнованиях. Серьёзно к «прорывам» на тренировках относится только один человек — Евгений Плющенко

Во-вторых, даже в лучшей своей форме Лью была нестабильной фигуристкой. Историческое достижение в виде тройного акселя и четверного прыжка в одной программе мог спокойно сменить срыв одного из элементов (не только ультра-си). В этом плане она чем-то напоминает японку Рику Кихиру — ещё одну фигуристку, которую принято считать одной из главных наших конкуренток. Рика владеет приличным набором элементов ультра-си, но на стартах не справляется с эмоциями и постоянно проигрывает россиянкам.