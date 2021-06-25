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Чемпионат Европы по футболу 2020

Волосожар: «Я возвращаюсь на лед!»

Спорт-Экспрессиещё 5
3 часа назад
Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар сообщила о предстоящем возвращении на лед в шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила».
Волосожар объявила о возвращении на лед
Фото: ТАССТАСС
Напомним, месяц назад Волосожар во второй раз стала мамой.
«Я возвращаюсь на лед! Удивлены? На самом деле я не планировала засиживаться дома. Мне хочется поскорее прийти в комфортную для себя форму, хочется встать на коньки и кататься-кататься-кататься. Из-за беременности я довольно долго не стояла на льду и вот сейчас готова полностью вернуться в строй. ? В июле в Сочи приезжает потрясающее ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором Таня Навка предложила мне роль Людмилы. Как тут отказаться? Так что, скоро буду в любимом Сочи работать любимую работу», — написала Волосожар в Instagram.
Фигурное катание,Татьяна Волосожар,Татьяна Навка,
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