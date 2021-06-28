"Одним можно, другим нельзя": хореограф Тутберидзе объяснил пост про вакцинацию

"Я не антипрививочник, у меня и мыслей таких не было. И в своем посте я про прививки ничего такого не говорил. Я сказал, что полностью потеряно доверие людей, потому что идёт тьма какой-то непонятной информации. Сегодня — одно, завтра — другое, послезавтра — третье Вводят тьму ограничений, и вместе с тем проводят фестивали с огромным количеством людей без масок и социальной дистанции. Это было написано. Почему одним можно, а другим нельзя? Вроде пандемия идет, страшное заболевание. Я этого не отрицаю, куча людей погибла. Люди уже не понимают, где правда, а где ложь. Мы хотим просто честной, правдивой и нормальной информации, что по прививкам (что они содержат? Какие побочные действия?), что по ковидной обстановке в стране и мире. Настолько разнится все, люди перестают доверять", — сказал хореограф в Instagram.