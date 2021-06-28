"Одним можно, другим нельзя": хореограф Тутберидзе объяснил пост про вакцинацию

Также Железняков добавил, что смысл его поста был в том, что люди из-за недоверия не хотят прививаться, а ему хотелось бы, чтобы было наоборот - все привились и не парились. Ранее Алексей Железняков высказался об ограничениях, связанных с коронавирусом и вакцинации.