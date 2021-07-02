Авербух рассказал об уважении к Бузовой

«Просто ответьте: какой футбол вам ближе, и все. < > Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, Оля. Да или нет?» - сказал он.
«Вы для меня дно и не мужчина. < > Вы меня лично оскорбляете пять лет в комментариях, как мальчишка, писака», - сказала она.
«Олю - за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму - как человека, который стал голосом нашей страны, это огромная работа. < > Интервью получилось резковатым», - сказал он.
«Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», - заключил он.