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Чемпионат Европы по футболу 2020

Авербух рассказал об уважении к Бузовой

Елена Прошина
51 минуту назад
Хореограф Илья Авербух прокомментировал конфликт спортивного комментатора Дмитрия Губерниева и телеведущей Ольги Бузовой. В беседе со Sport24 он заявил, что Губерниев был «резковат».
Авербух рассказал об уважении к Бузовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Конфликт, о котором идет речь, произошел в студии «Матч ТВ». Губерниев спросил Бузову, какая футбольная школа ей ближе - Черчесова или «знаменитая советская, которая выигрывала чемпионаты Европы, – тренера Эфроса» (Губерниев задал вопрос с подвохом, Анатолий Эфрос - советский театральный режиссер).
Бузова в ответ попросила комментатора «не щеголять знаниями», но тот продолжил требовать ответа.
«Просто ответьте: какой футбол вам ближе, и все. < > Вы перестали пить коньяк по утрам или нет? Отвечайте, Оля. Да или нет?» - сказал он.
Губерниев объяснил, что требует ответа по примеру героя книг Астрид Линдгрен - Карлсона, который задавал вопрос про коньяк Фрекен Бок, но Бузовой такая отсылка не понравилась. Она решила, что Губерниев хотел ее оскорбить.
«Вы для меня дно и не мужчина. < > Вы меня лично оскорбляете пять лет в комментариях, как мальчишка, писака», - сказала она.
Комментируя этот случай, Авербух рассказал, что дружит и с Губерниевым, и с Бузовой и уважает их обоих.
«Олю - за ее трудолюбие и целеустремленность, Диму - как человека, который стал голосом нашей страны, это огромная работа. < > Интервью получилось резковатым», - сказал он.
Авербух отметил, что Губерниев использовал прием журналистки Ксении Собчак из интервью с певицей Юлией Волковой (Собчак поймала артистку, собиравшуюся идти на выборы, на незнании закона Димы Яковлева).
«Когда Ксения его использовала, она сделала это гораздо деликатнее, и она имела на это право. А вот Диме в общении с женщиной не стоило так делать», - заключил он.
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