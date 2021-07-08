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Чемпионат Европы по футболу 2020

Авербух рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Хореограф Илья Авербух в интервью «Ленте.ру» рассказал о зарплатах фигуристов в ледовых шоу.
Авербух рассказал о заработках российских фигуристов
Фото: ТАССТАСС
Специалист заявил, что заработок в шоу зависит от достижений спортсмена.
«Одно с другим связано. Сначала ты должен завоевать титулы, на турнирах призовые будут не очень большими, если брать мир спорта. До 100 тысяч долларов, кажется», — пояснил Авербух.
Он добавил, что фигуристы, которые работают в ледовых шоу, могут заработать сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей.
«За сто выступлений, скажем», — добавил хореограф.
В январе прошлого года Авербух раскрыл суммы гонораров за участие в его ледовых шоу. В частности, он рассказал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление.
Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. После окончания спортивной карьеры он стал хореографом и тренером.
Фигурное катание,Ирина Лобачева,Евгения Медведева,Илья Авербух,Lenta.ru,
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