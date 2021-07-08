Авербух рассказал о заработках российских фигуристов

Он добавил, что фигуристы, которые работают в ледовых шоу, могут заработать сравнимую с призовыми чемпионата мира сумму за год гастролей.
«За сто выступлений, скажем», — добавил хореограф.
В январе прошлого года Авербух раскрыл суммы гонораров за участие в его ледовых шоу. В частности, он рассказал, что фигуристка Евгения Медведева зарабатывала больше 150 тысяч рублей за одно выступление.
Авербух в паре с Ириной Лобачевой выиграл чемпионаты мира и Европы, а также серебро Олимпийских игр в танцах на льду. После окончания спортивной карьеры он стал хореографом и тренером.