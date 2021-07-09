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Чемпионат Европы по футболу 2020

Фигуристка Медведева высказалась по поводу возможного завершения карьеры

RT на русскомиещё 3
5 часов назад
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева отреагировала на слова журналиста о том, что она покинула профессиональный спорт.
Медведева: заявления о завершении карьеры не было
Фото: globallookpress.com © Dmitry Golubovichgloballookpress.com © Dmitry Golubovich
«Информации о завершении карьеры пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст, тогда она будет на 100% достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было», — приводит слова Медведевой Sport24.
Она также призвала всех жить сегодняшним днём. Кроме того, спортсменка отметила, что всю жизнь была одиночницей, а теперь ей предстоит задача выступать в ледовом шоу в паре с Александром Энбертом и совершать сложные парные элементы.
«Это будет моё первое выступление в паре. Для того чтобы подготовиться к «Карениной», нам с Сашей пришлось несколько месяцев попотеть», — добавила Медведева.
В минувшем сезоне Медведева не принимала участия в соревнованиях.
Ранее сообщалось, что Алина Загитова и Медведева не попали в пул допинг-тестирования ISU.
Фигурное катание,Алина Загитова,Евгения Медведева,Александр Энберт,
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