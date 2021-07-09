Медведева: заявления о завершении карьеры не было

«Информации о завершении карьеры пока что не поступало. Хотелось бы, чтобы вся информация исходила из моих уст, тогда она будет на 100% достоверной. На данный момент по данной теме я ничего говорю. Да, очевидно, что я не вхожу в следующий сезон. Но я никогда не говорю «никогда». Заявления никакого не было», — приводит слова Медведевой Sport24.
«Это будет моё первое выступление в паре. Для того чтобы подготовиться к «Карениной», нам с Сашей пришлось несколько месяцев попотеть», — добавила Медведева.