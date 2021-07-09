Щербакова вернулась к тренировкам после травмы

Российская фигуристка Анна Щербакова
возобновила тренировки на льду после травмы. Об сообщает сайт «Матч ТВ».
28 июня стало известно, что 17-летняя спортсменка пропускает часть сбора в Новогорске из-за травмы пальца ноги.
В прошлом сезоне Щербакова выиграла чемпионат России и мира, а также завоевала золотую медаль в командном чемпионате мира.
Щербакова завоевывала серебро чемпионата Европы (2020), трижды становилась чемпионкой России (2019, 2020, 2021) и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2019).
Фигуристка всю свою спортивную карьеру тренируется в ледовом дворце «Хрустальный». В ноябре 2013 Анна начала тренироваться под руководством Этери Тутберидзе
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