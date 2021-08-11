Страна из «красной зоны»: российских фигуристов оставили без важных соревнований

Наши спортсмены вынуждены сняться с этапов юниорского Гран-при в Куршевеле. Условия французов – невыполнимы.

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Лучшим юным фигуристам России можно только посочувствовать. Из-за жёстких ограничительных мер наши спортсмены остались без крупных международных турниров. Всё из-за того, что во Франции Россию относят к странам из «красной зоны», не признают наши вакцины и требуют сидеть на карантине долгих 10 дней.

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Чиновники обещают, что талантливые фигуристы не останутся без турниров, но попасть в финал серии им наверняка будет значительно сложнее.

А вот шансы американок, наоборот, растут!

Российских фигуристов оставили без важных турниров

Коронавирус продолжает нарушать планы организаторов турниров по фигурному катанию. Юниорская серия Гран-при, которая в прошлом сезоне была полностью отменена из-за пандемии, в этом претерпит серьёзные изменения. Так, спортсмены из России и ряда других стран не смогут выступить на первых двух этапах серии в Куршевеле. Французское правительство выпустило постановление, согласно которому граждане государств из так называемой «красной зоны» (куда входит и Россия) обязаны проходить 10-дневный карантин по прибытии в страну. При этом отмечено, что легально избежать ограничений путём транзита через страны «зелёной зоны» будет нельзя.

Исключение сделано только для лиц, привитых одобренной Евросоюзом вакциной, но ни одна из российских вакцин такого статуса не имеет, тем более речь идёт о несовершеннолетних. Поэтому наши спортсмены оказались в крайне затруднительном положении. Очевидно, что соблюсти выдвинутые требования в настоящем соревновательном формате у фигуристов не получится: остаться на 10 дней без тренировок в самом начале сезона – огромный риск. Да и в финансовом плане нагрузка слишком большая. Условия французов – невыполнимые. Поэтому наши спортсмены вынуждены сняться с этапов Гран-при в Куршевеле.

«Учитывая невозможность участия российских фигуристов в первом и втором этапах серии ISU Гран-при среди юниоров в данных обстоятельствах, ФФККР обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с предложением перераспределить квоты российских фигуристов с обоих этапов во Франции и перенести их на другие этапы серии в те страны, куда будет возможен въезд без ограничительных карантинных мер», — говорится в заявлении Федерации.

России пошли навстречу

Чиновники международной федерации пошли российской стороне навстречу и согласились на изменения в формате серии. Мы вправе ждать большого присутствия российских фигуристов на этапах в Кошице, Словакия (с 1 по 4 сентября), Красноярске (с 15 по 18 сентября) и Любляне, Словения (с 22 по 25 сентября).

«Ситуация меняется стремительно, мы будем изучать обстановку. В приоритете наш домашний этап в Красноярске, а также этап в Словении. Главное, что в ISU пошли нам навстречу, и теперь оформить перевод с одного этапа на другой будет нетрудно», — сказал президент ФФККР Александр Горшков «Спорт-экспрессу». Тем не менее совсем без сложностей не обойдётся. Из-за неопределённости, связанной с пандемией, и большого потока заявок от спортсменов из «красной зоны» Совет ISU может столкнуться с настоящим логистическим кошмаром. Очевидно, что уровень конкуренции на разных этапах будет заметно отличаться, поэтому критерии отбора требуют корректировки.

«Давайте дождёмся хотя бы того момента, когда этапы Гран-при пройдут. Мы эти вопросы пока ещё не обсуждали. Есть определённое понимание, как это будет устроено, но в деталях мы ещё ничего не решили. Совещание совета ISU пройдёт по окончании всех этапов юниорской серии Гран-при. Мы понимаем, что только по результатам выступлений на Гран-при выбирать участников финала было бы несправедливо, поэтому будем искать другие варианты», — объяснил вице-президент ISU Александр Лакерник.

Шансы американок растут

При изначальном распределении фигуристок по этапам существовала вероятность, что в финале окажутся исключительно россиянки. Теперь же Софье Самоделкиной, Софье Акатьевой, Веронике Жилиной, Аделии Петросян, Елизавете Берестовской и другим фигуристкам, по всей видимости, предстоит соревноваться между собой на этапах серии.

Так работала бы старая схема отбора в финал, но никто ничего не знает о новой. Будет странно, если от основных принципов начисления баллов откажутся в один момент, поэтому преимущество всё равно будет на стороне тех, кто займёт места на пьедестале почёта. В этом плане очень повезёт американским фигуристкам — главным соперницам россиянок. Не имея конкуренции на французских этапах Гран-при, они могут обеспечить себе хороший задел. И как будут отбирать финалисток в таком случае – загадка.