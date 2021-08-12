Билеты на контрольные прокаты российских фигуристок раскупили за два дня

Желающие посетить открытые контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию, которые пройдут в сентябре в Челябинске, раскупили все билеты на выступления одиночниц и пар за два дня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства спорта Челябинской области.