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Олимпиада-2020

Российский фигурист Коровин будет выступать за Филиппины

ТАССиещё 3
32 минуты назад

Российский фигурист Александр Коровин будет выступать за сборную Филиппин в паре с Изабеллой Гамес. Об этом в Twitter сообщил Союз конькобежцев Филиппин.

Российский фигурист Коровин будет выступать за Филиппины
Фото: ТАССТАСС

Фигурист до 2020 года выступал в паре с Алисой Ефимовой.

В июле 2021 года было объявлено, что 22-летняя российская фигуристка будет представлять Германию в паре с Рубеном Бломмартом.

Коровину 27 лет, он является обладателем золота Универсиады в соревнованиях спортивных пар (2019), а также победителем Кубка России. Лучшим результатом Коровина и Ефимовой на чемпионате России является восьмое место.

Фигурное катание,Рубен Бломмарт,Алиса Ефимова,Александр Коровин,
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