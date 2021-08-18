Слуцкая с иронией восприняла допуск трансгендеров в фигурное катание

«Вот это да! Мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки! Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра «этот же любимчик» — уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая в своём Instagram.

Согласно новым правилам ISU, если спортсмен поменял пол с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, то он должен будет предоставить анализ, согласно которому общий уровень тестостерона в организме не превышает 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен выходить за пределы рамок в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.