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Олимпиада-2020

Слуцкая с иронией восприняла допуск трансгендеров в фигурное катание

RT на русскомиещё 6
3 часа назад

Двукратная медалистка Олимпийских игр Ирина Слуцкая с юмором отреагировала на решение Международного союза конькобежцев (ISU) разрешить спортсменам-трансгендерам принимать участие в соревнованиях по фигурному катанию.

Слуцкая с иронией восприняла допуск трансгендеров в фигурное катание
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Вот это да! Мужская художественная гимнастика — это, оказывается, цветочки! Ну вот так, любовался ты красивым мужским катанием, а завтра «этот же любимчик» — уже твой соперник. Удивительно, не правда ли?» — написала Слуцкая в своём Instagram.

Россиянка завоевала серебряную медаль по фигурному катанию на Олимпиаде 2002 года, а также стала бронзовым призёром Игр-2006.

Согласно новым правилам ISU, если спортсмен поменял пол с мужского на женский и хочет участвовать в женских соревнованиях, то он должен будет предоставить анализ, согласно которому общий уровень тестостерона в организме не превышает 5 нмоль/л за последний год. Также этот уровень не должен выходить за пределы рамок в течение всего соревновательного периода, а при нарушении спортсменка будет отстранена на 12 месяцев.

Для участия в мужских соревнованиях трансгендеру необходимо предоставить подписанное заявление о том, что его гендерная идентичность — мужчина.

Ранее заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова заявила, что появление трансгендеров на международных соревнованиях никак не отразится на фигурном катании.

Фигурное катание,Ирина Слуцкая,Татьяна Тарасова,
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