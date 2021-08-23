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Олимпиада-2020

Загитова удивила фанатов фото в обтягивающем боди

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую серию фотографий. Пост появился на странице спортсменки в Instagram.

Загитова удивила фанатов фото в обтягивающем боди
Фото: @azagitova@azagitova

Фигуристка показала четыре снимка. На них Загитова позирует в черном обтягивающем боди. Фотографии спортсменки удивили ее подписчиков.

Фанаты оставили больше 1,7 тысячи комментариев. «Алина — это стиль. Алина — это роскошь», «Невероятно красиво», «Просто совершенство, надо прийти в себя, «Ты королева мира», — так подписчики отреагировали на публикацию.

Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Позже стало известно, что фигуристка поступила на факультет продюсирования и культурной политики в РАНХиГС.

В 2018 году фигуристка завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Пхенчхане. Также она выиграла чемпионат мира, чемпионат Европы и финал Гран-при.

Фигурное катание,Алина Загитова,РАНХиГС,
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