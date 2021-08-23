Загитова удивила фанатов фото в обтягивающем боди

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новую серию фотографий. Пост появился на странице спортсменки в Instagram.

Фото: @azagitova @azagitova

Фигуристка показала четыре снимка. На них Загитова позирует в черном обтягивающем боди. Фотографии спортсменки удивили ее подписчиков.

Фанаты оставили больше 1,7 тысячи комментариев. «Алина — это стиль. Алина — это роскошь», «Невероятно красиво», «Просто совершенство, надо прийти в себя, «Ты королева мира», — так подписчики отреагировали на публикацию.

Спортсменка приостановила карьеру в декабре 2019 года. Позже стало известно, что фигуристка поступила на факультет продюсирования и культурной политики в РАНХиГС.