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Олимпиада-2020

Тарасова - о фигуристке Баюл, отказавшейся от гражданства Украины: она взрослый человек

Газета.Ru
36 минут назад

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление экс-фигуристки Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства.

Тарасова об отказе Баюл от гражданства Украины: она взрослый человек
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это дело каждого человека. Баюл — взрослый человек и делает то, что хочет», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением об экс-фигуристке Оксане Баюл, отказавшейся от гражданства Украины.

Баюл показала документ о получении гражданства США и напомнила, что Конституция Украины допускает лишь одно гражданство. Баюл добавила, что ей надоело что-либо доказывать кому-то, поэтому она приняла такое решение.

Фигурное катание,Оксана Баюл,Максим Траньков,Татьяна Тарасова,
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