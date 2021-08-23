Тарасова об отказе Баюл от гражданства Украины: она взрослый человек

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала заявление экс-фигуристки Оксаны Баюл об отказе от украинского гражданства.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Это дело каждого человека. Баюл — взрослый человек и делает то, что хочет», — приводит слова Тарасовой «СЭ».

Баюл — победительница Олимпийских игр 1994 года в норвежском Лиллехаммере, а также чемпионка мира (1993) и двукратная обладательница золота первенств Украины (1993, 1994). Спортсменка носит звание заслуженного мастера спорта. Она стала первой олимпийской чемпионкой в истории независимой Украины.

Спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мнением об экс-фигуристке Оксане Баюл, отказавшейся от гражданства Украины.