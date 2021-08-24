Медведева рассказала правду об отношениях с Загитовой

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева охарактеризовала отношения с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой словами «мы не подруги».

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«С Алиной у нас нормальные, нейтральные отношения. Мы здороваемся, прощаемся. Но мы не подруги», - призналась Медведева в интервью YouTube-каналу Fametime TV.

Фигуристка заявила, что никогда не оскорбляла свою соперницу, которой она проиграла на Олимпийских играх в 2018 году. По словам Медведевой, она Загитову «никогда ничем не обижала, и даже намерения такого не было».

Спортсменка рассказала, что на фоне информационного шума об их с Загитовой соперничестве они отписались друг от друга в соцсетях, но спустя некоторое время заново добавили друг друга в друзья.

«Потом мы поговорили, у нас же отношения нормальные, мы смеемся, шутим... В итоге эта тема сошла на нет, ничего не изменилось, ну и ладно. Главное, что я сама перед собой чиста», - заключила Евгения Медведева.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане 15-летняя Алина Загитова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании. 18-летняя Евгения Медведева заняла второе место.