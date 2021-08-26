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Олимпиада-2020

Трусова выступит на турнире в США в сентябре

Спорт-Экспресс
1 час назад

Российская фигуристка Александра Трусова выступит на международном турнире U.S. International Classic в США, сообщает US Figure Skating Zone.

Трусова выступит на турнире в США в сентябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также там выступит российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Соревнования пройдут в Норвуде (штат Массачусетс) с 15 по 18 сентября.

17-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.

18-летняя Диана Дэвис — дочь известного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. 21-летний Глеб Смолкин — сын актера Бориса Смолкина. Сезон-2021/22 станет для пары первым на взрослом уровне.

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