Российская фигуристка будет выступать за сборную Италии

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова подтвердила в своём «инстаграме» информацию о том, что 19-летняя Мария Талалайкина будет выступать за сборную Италии.

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Подписчики Елизаветы Нугумановой спросили фигуристку, как она относится к переходу Талалайкиной в сборную Италии.

«Я буду безумно скучать! Но Маша обещает приезжать. Мне будет очень её не хватать», – ответила Нугуманова в «сториз».