Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российская фигуристка Губанова будет выступать за Грузию

Вероника Полынина
1 час назад

Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии. Об этом сообщила грузинская Федерация фигурного катания в Instagram.

Спортсменка из России будет выступать за Грузию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где мы впервые увидим новые программы Анастасии в этом сезоне!» - говорится в сообщении.

18-летняя Анастасия Губанова - серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017.

Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом.

Газета «Спорт-Экспресс» отмечает, что физически Губанова скорее всего останется в Санкт-Петербурге и продолжит тренироваться у своего наставника Евгения Рукавицина.

По не подтвержденной пока информации, решение о смене спортивного гражданства также приняла 19-летняя фигуристка Мария Талалайкина – бронзовый призер Кубка России 2020 года. Предположительно, спортсменка будет выступать за Италию.

Фигурное катание,Анастасия Губанова,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители