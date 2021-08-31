Спортсменка из России будет выступать за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии. Об этом сообщила грузинская Федерация фигурного катания в Instagram.

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«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где мы впервые увидим новые программы Анастасии в этом сезоне!» - говорится в сообщении.

18-летняя Анастасия Губанова - серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017.

Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом.

Газета «Спорт-Экспресс» отмечает, что физически Губанова скорее всего останется в Санкт-Петербурге и продолжит тренироваться у своего наставника Евгения Рукавицина.