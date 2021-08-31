Спортсменка из России будет выступать за Грузию

Российская фигуристка Анастасия Губанова перешла в сборную Грузии. Об этом сообщила грузинская Федерация фигурного катания в Instagram.
«Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где мы впервые увидим новые программы Анастасии в этом сезоне!» - говорится в сообщении.
18-летняя Анастасия Губанова - серебряная медалистка челленджера «Золотой конек Загреба» сезона 2018/2019 и финала Гран-при среди юниоров сезона 2016/2017.
Ранее спортсменка опубликовала в Instagram фото на льду с сердечками и грузинским флагом.
Газета «Спорт-Экспресс» отмечает, что физически Губанова скорее всего останется в Санкт-Петербурге и продолжит тренироваться у своего наставника Евгения Рукавицина.
По не подтвержденной пока информации, решение о смене спортивного гражданства также приняла 19-летняя фигуристка Мария Талалайкина – бронзовый призер Кубка России 2020 года. Предположительно, спортсменка будет выступать за Италию.