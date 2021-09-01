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Олимпиада-2020

Евгения Медведева поступила в один из престижных вузов России

News.ruиещё 3
2 часа назад

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева поступила в Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова. Об этом фигуристка рассказала на своей странице в Instagram.

Евгения Медведева поступила в МГУ
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Медведева отметила, что она будет учиться на факультете Высшей школы культурной политики и управления в гуманитарной сфере. Остальные детали своего обучения она решила не раскрывать.

Евгения Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Кроме того, знаменитая фигуристка является двукратной чемпионкой мира 2016 и 2017 годов, двукратной чемпионкой Европы 2016 и 2017 годов, имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».

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Ранее Евгения Медведева вспомнила, как уходила из группы тренера Этери Тутберидзе. Фигуристка призналась, что она не собирается строить из себя «одуванчика», который ни в чём не виноват.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,МГУ,
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