«Трусова научила»: Бутырская оценила тренерский потенциал Плющенко

Не могу понять, почему такое отношение к Жене. Он олимпийский чемпион. У него огромный багаж знаний. Трудится он умеет. Если он увлёкся, если ему нравится эта работа, то у него всё получится. Тем более мне кажется, что Саша Трусова его чему-то научила. У них должен был состояться хороший обмен опытом, — сказала Бутырская в разговоре с корреспондентом NEWS.ru.