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Олимпиада-2020

Стало известно о проблемах российских фигуристов c получением визы США

Lenta.ru
1 час назад

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал о проблемах российских спортсменов с получением американской визы. Об этом стало известно Sport24.

Российские фигуристы столкнулись с проблемами при получении визы США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Функционер признал наличие сложностей в этом вопросе. Он также заявил, что ФФККР делает все возможное, чтобы фигуристы смогли въехать в США.

Российские фигуристы планируют принять участие в первом этапе Гран-при сезона — Skate America. Соревнования пройдут с 22 по 24 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

18 августа стало известно об отказе властей США пускать в страну олимпийскую чемпионку по прыжкам в высоту Марию Ласицкене. Она хотела выступить на этапе «Бриллиантовой лиги» в Юджине (штат Орегон). По тем же причинам на соревнованиях не смогла приехать прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

Фигурное катание,Мария Ласицкене,Анжелика Сидорова,Александр Коган,
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