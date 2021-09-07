Что происходит в мире фигурного катания

Фото: РИА Новости / Instagram РИА Новости / Instagram

Триумфальное возвращение отечественных юниоров

Видео дня

Пока взрослые фигуристы только готовятся к началу нового сезона, юниоры уже вовсю соревнуются в рамках Гран-при. Впрочем, первые два этапа в Куршевеле прошли без участия россиян из-за коронавирусных ограничений во Франции. И лишь в Кошице отечественные спортсмены, наконец, вышли на лёд.

Возвращение получилось по-настоящему триумфальным. В трёх видах из четырёх они одержали победы. У мужчин после короткой программы лидировал Уилльям Эннис, но в произвольной его обошёл не только канадец Кори Сирселли, но и Кирилл Сарновский и Илья Яблоков. Они заняли первое и второе места соответственно.

В соревновании пар россиянам тоже досталось сразу два комплекта медалей. Анастасия Мухоротова и Дмитрий Евгеньев уверенно первенствовали как в короткой, так и в произвольной программах. Полина Костюкович и Алексей Брюханов довольствовались бронзой.

И лишь в танцах на льду представители страны остались без победы. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол лидировали после первой части, но в итоге опустились на вторую строчку. Следом расположились Софья Тютюнина и Александр Шустицкий.

Зато у девушек россиянки буквально доминировали, заняв первые четыре места. По большому счёту, главная интрига заключалась в том, чьи подопечные окажутся выше. В результате праздник пришёл на улицу Евгения Плющенко, ведь его подопечные Вероника Жилина и Софья Муравьёва оставили лишь на третьей строчке Аделию Петросян из команды Этери Тутберидзе.

Причём Жилина после короткой уступала подруге почти балл, но в произвольной ожидаемо продемонстрировала более сложную программу с тремя четверными прыжками и поднялась выше. Петросян тоже исполнила четверной — тулуп, однако ей это не помогло.

Неудивительно, что Плющенко после окончания соревнований пребывал в великолепном настроении, ведь у юниоров победу также одержал его подопечный — Сарновский. Но успех Вероники всё же стал особенным, поскольку она в своё время перебралась к двукратному олимпийскому чемпиону от Тутберидзе, а теперь «щёлкнула по носу» бывшего тренера.

Следующий этап юниорского Гран-при пройдёт 15-18 сентября в Красноярске. В нём с большой долей вероятности не примут участие украинцы. Об этом сообщили в местной федерации фигурного катания. При этом назвать причину подобного решения там затруднились.

«В других видах украинские атлеты не приезжают в Россию по разным мотивам: и политика играет роль, и сами не хотят. В общем, есть много причин... Два года назад мы тоже не участвовали в российском этапе ЮГП, зато в прошлом наша пара Александра Назарова / Максим Никитин выступала на взрослом этапе Гран-при в Москве», — заявили Sport24 в Федерации фигурного катания Украины.

Совершеннолетие Косторной

Между тем организаторы взрослых соревнований уже столкнулись с серьёзными трудностями. Так, стало известно об отмене этапа Гран-при в китайском Чунцине, который должен был пройти в начале ноября, из-за коронавирусных ограничений. Впрочем, ISU не пришлось вносить изменения в календарь. Новым местом его проведения станет итальянский Турин, хотя принять этап готовы были также Венгрия и США.

Повлияла пандемия и на японских фигуристов. Они не примут участие во всех ближайших соревнованиях — серии гран-при среди юниоров, Lombardia Trophy и Autumn Classic International. Дело в жёстком правиле, согласно которому необходимо уходить на карантин всякий раз по возвращении в страну.

К сожалению, с серьёзными проблемами столкнулись и россияне. Ранее уже сообщалось, что многие из состава отечественной сборной могут не получить американские визы. Заместитель министра спорта страны Алексей Морозов посетовал, что фигуристы рискуют пропустить целый ряд квалификационных стартов перед Олимпийскими играми. Чиновник пообещал в течение недели отправить все необходимые рекомендации.

В свою очередь, генеральный директор ФФККР Александр Коган подчеркнул, что федерация тоже делает всё возможное для выступления спортсменов на этапе Гран-при Skate America в США.

Пока им остаётся лишь активно готовиться к старту сезона. Серьёзный интерес у болельщиков вызвали закрытые контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга, на которых выступили многие именитые фигуристы. Наибольшего внимания удостоилась Елизавета Туктамышева. По информации СМИ, она откатала свои программы без падений.

Там же Михаил Коляда дважды представил произвольную. С короткой он пока не определился. Выступили в Северной столице и чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина / Александр Галлямов. А вот Александра Бойкова / Дмитрий Козловский отказались из-за небольшого повреждения. Возвращаясь к Туктамышевой, она, чтобы избежать проблем со здоровьем, прошла вакцинацию от коронавируса вместе со своим тренером Алексеем Мишиным.

А вот Пётр Гуменник умудряется совмещать подготовку со службой в армии. Он рассказал журналистам, что в настоящий момент находится в Вооружённых силах в спортивной роте.

«Строевой подготовкой занимался, автомат разбираю за 11 секунд. Надеюсь всё-таки, моей основной боевой подготовкой станет олимпийская», — цитирует фигуриста «Р-Спорт».

Между тем чемпионке Европы Алёне Костороной в конце августа исполнилось 18 лет. С совершеннолетием её поздравили и в штабе Тутберидзе. В Instagram коллектива было опубликовано стихотворение в честь спортсменки, в котором ей пожелали «быть счастливой» и жить, «тревог не зная».

Сама Косторная позже призналась, что её радует «ощущение полной дееспособности». По словам Алёны, теперь она может делать что-либо, не спрашивая ни у кого разрешения, в том числе красить волосы в фиолетовый.

«Поставила в известность родителей. Проходила 2,5-3 месяца, и всё. Сейчас начинается соревновательный сезон, и не под все мои программы подходит данный цвет», — цитирует чемпионку Европы Первый канал.

Хватает событий и у парников. Например, Евгения Тарасова / Владимир Морозов неожиданно решили поменять короткую программу в преддверии контрольных прокатов в Челябинске. Новая поставлена под музыку из фильма «МЫ. Верим в любовь». Причём на триумфальном для дуэта Cranberry Cup они выступали под композицию Клода Дебюсси «Лунный свет».

А Александр Жулин рассказал о подготовке чемпионов мира в танцах на льду Виктории Синициной / Никиты Кацалапова. Тренер признал, что партнёр до сих пор испытывает проблемы со спиной.

«Это старая травма, которая каждый август даёт о себе знать. Из-за неё не могу назвать подготовку стопроцентной, но все элементы они выполняют, прокаты тоже делали. Готовимся в обычном режиме: двухразовые тренировки, плюс хореография, плюс ОФП. Если удастся справиться с проблемами со спиной, то всё должно быть неплохо», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Массовый переход россиян в другие сборные

Серьёзное обсуждение в мире отечественного фигурного катания вызвало и решение сразу нескольких спортсменов выступать за другие европейские сборные. Так, бывший подопечный Плющенко Леонид Свириденко появился в протоколах прокатов национальной команды Чехии. Молодой человек подчеркнул, что вердикт о переходе пока не принял, но ФФККР разрешила ему совершить ознакомительную поездку.

Также Россия в ближайшие время может лишиться двух талантливых девушек: бронзового призёра Кубка страны Марию Талалайкину и серебряного медалиста финала юниорского Гран-при Анастасию Губанову. Первая якобы может отправиться в Италию, а вторая — в Грузию.

Тренер спортсменок Евгений Рукавицын отказался комментировать данную информацию, а президент ФФККР Александр Горшков вовсе признался, что ничего о ней не слышал.

Прояснил ситуацию генеральный директор федерации Александр Коган. По его словам, Губанова ещё в прошлом году перебралась в сборную Грузии. А вот согласие на переход Талалайкиной в сборную Италии ФФККР не давала.

Вполне в тему стал и отказ олимпийской чемпионки Оксаны Баюл от украинского гражданства. Она объяснила это тем, что согласно конституции страны, там разрешено иметь только одно. Сама бывшая спортсменка давно проживает в США.

«Я всех за всё благодарю. Родилась русской, выиграла золото за Украину, а умру американкой», — написала Баюл в Instagram.

Экстремальный отдых Загитовой

Между тем для другой олимпийской чемпионки Алины Загитовой последние недели получились насыщенными. Уроженка Ижевска успела взбудоражить подписчиков фото в купальнике, продемонстрировать татуировку с олимпийскими кольцами на запястье и забросить шайбу в благотворительном матче КХЛ с передачи гендиректора лиги Романа Ротенберга. Наконец, она вместе с сестрой в Сочи попробовала себя в банджи-джампинге, прыгнув с высоты 207 м.

«Волнение. Страх. Нервы на грани напряжения. И безумный интерес, любопытство — что будет? Я прыгнула с высоты 207 м! Сестрёнка покорила 170 м! Это ощущение полёта и какой-то нереальной свободы непередаваемо», — поделилась впечатлениями Загитова.

А вот её бывшая партнёрша по группе Тутберидзе Евгения Медведева решила уделить время учёбе. Фигуристка поступила в МГУ в Высшую школу культурной политики и управления в гуманитарной сфере.

Также она дала большое интервью, в котором подробно рассказала о своей карьере. В частности, Медведева призналась, что в настоящий момент у них с Загитовой установлены нормальные отношения, хотя о дружбе речи не идёт.

«Мы, по-моему, из друзей друг друга поудаляли, поотписывались. Потом подписались обратно, вот это всё. Я как-то подошла, говорю: «Может, ну как-то так, отношения же у нас нормальные». Но эта тема сошла на нет, ничего не изменилось, я думаю — ну и ладно. Главное, я сама перед собой чиста», — рассказала серебряный призёр ОИ Youtube-каналу Fametime TV.

Вспомнила спортсменка и саму Олимпиаду в Пхёнчхане, на которой она уступила Загитовой. По её словам, перед произвольной программой тренеры настояли на выполнении старого менее сложного набора прыжков.

«Во-первых, я была травмирована, и тренировалась намного меньше. Во-вторых, в начале олимпийского сезона была поставлена произвольная, которая оказалась технически намного сильнее чем та, которую катала на Олимпиаде. Другой костюм, другая музыка, набор, сложность», — добавила Медведева.

Наконец, она назвала методы работы Тутберидзе достаточно жёсткими, хотя признала, что в юном возрасте они работают.

«Но, когда становишься старше, с каждым годом всё сложнее выдерживать. Потом либо свой мозг нужно менять и больше уделять времени ментальному здоровью, либо терпеть. Другого варианта нет», — объяснила двукратная чемпионка мира.

Другие прославленные фигуристы, уже завершившие карьеру, продолжают искать себя в разных направлениях. Например, олимпийская чемпионка Аделина Сотникова посетила музыкальный фестиваль «Новая волна» и объявила о сотрудничестве с BIM Media. Экс-спортсменка не исключила, что сама может попробовать себя в музыке.

«Я буду развиваться не только как тренер со своей школой, но и смогу в кино сняться или реально запою. Может, у меня будут многочисленные проекты. Это всё в совокупности направлено на собственное развитие», — приводит слова Сотниковой ТАСС.

Другая олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва предпочитает заниматься исключительно тренерской деятельностью — вместе с другим известным фигуристом Андреем Депутатом она открыла собственную школу фигурного катания.

А некоторые сосредоточились на семье. Например, призёр чемпионата Европы Максим Ковтун сделал предложение гимнастке Евгении Левановой, пятикратной чемпионке мира в групповых упражнениях.